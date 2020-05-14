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前瞻續編4200億元初審過關 柯建銘：重大建設須延續

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
國發會主委陳美伶（右）與民進黨團總召柯建銘（左）。記者潘俊宏／攝影
國發會主委陳美伶（右）與民進黨團總召柯建銘（左）。記者潘俊宏／攝影

立法院經濟委員會聯席會議初審通過前瞻計畫後續4年經費，續編4200億元。在野黨憂地方財政可能崩壞，民進黨立院黨團總召柯建銘會中強調，國家重大建設一定要有延續性，如果前期預算花下去，未來沒有續編，將會是一場災難。

立法院昨天完成詢答後，今繼續聯席審查「行政院函，為支應前瞻基礎建設後續4年之經費，請依『前瞻基礎建設特別條例』第7條1項規定，同意辦理預算籌編，請查照案」規劃續編4200億元，前瞻預算預計將提高至8400億元。

民眾黨立委蔡壁如在會中首先發言，她指出，目前紓困振興特別預算還不知道要不要續編，認為前瞻預算應該暫緩討論，尤其行政院今內閣總辭，未來新內閣可能會有不同的想法。她也批評國發會的檢討報告「沒有誠意」，對於相關建設的執行率沒有說明清楚。

國民黨立委曾銘宗則表示，國民黨對於前瞻預算續編的大方向表示支持，但也做出三點提醒。

曾銘宗表示，前瞻預算的執行率欠佳，建議相關部會若第二階段執行率不足，就不要再編列相關經費；而根據審計部預估，若前瞻預算續編，地方政府配合款高達4210億元，在前瞻計畫執行完畢後，除台北市、桃園市等直轄市財政健全，其他縣市政府的財政可能崩壞；另外，他也呼籲國發會要對前瞻預算的投入有更精準的經濟效益評估，回答到底創造多少投資、GDP成長率等。

柯建銘則強調，國家重大建設計畫 一定要有延續性，若停起來，之前的4200億元花下去，卻沒有延續性，會是場災難。他也認為，各地方立委，無論藍綠，對於未來籌編都是有期許的。

他也表示，面對後疫情時代，防疫紓困後，接下來就是振興，國家必須要建設，前瞻計畫對地方建設有幫助，停下來各地方縣市也受不了，而中央在編列預算，也不可能跳脫財政紀律法和公債法等規範。

柯建銘說，在立法院院會通過之前，朝野都還能夠提很多附帶決議，提出對行政部門的要求和指教，也還有一次朝野協商做討論。

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