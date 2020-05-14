全國公務人員協會：李來希發表的不當言論與協會無關

中華民國全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書發文批評「小燈泡」母親、時代力量立委王婉諭支持罷免高雄市長韓國瑜，並用「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」等字眼，引發相當爭議。中華民國全國公務人員協會理事長吳美鳳表示，不認同以傷害他人來達到一己之利的言論。協會並聲明，李來希個人對外發表的不當言論，純屬其個人行為，不代表協會與全體公務人員立場，也與協會無關，是否撤銷李榮譽理事長一職，將交付協會理監事會討論後決定。

吳美鳳說，現職公務人員均依法執行職務，尤其目前絕大多數人員刻正全力投入防疫及紓困等各項工作中，不眠不休戮力從公的為民服務，不應因為某退休人員的個人不當言論，而受到嚴重傷害。協會雖致力於維護公務人員權益，但也不認同以傷害他人來達到一己之利的言論。對於李來希的言論，所引發此一爭議事件，遭受社會各界撻伐，協會實深表遺憾。

中華民國全國公務人員協會另發表聲明如下：

1.李來希於去年7月已經退休，非現職公務人員，亦非本協會會員。

2.李來希個人對外發表之不當言論，純屬其個人行為，不代表本協會與全體公務人員立場，亦與本會無關。

3.至於李來希退休後，受聘為本會榮譽理事長一職，是否予以撤銷，將交付本會理監事會討論後決定。