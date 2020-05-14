薛凌、王孝維難調停 民進黨宣布暫停北市黨部主委選舉

民進黨台北市黨部主委選舉協調無果，民進黨今天表示，經黨主席卓榮泰分別與前立委薛凌、北市前議員王孝維溝通後，由於兩位候選人對於簽署競選公約的內容無法達成共識，依昨中常會決議暫停選舉，之後將依民進黨「紀律評議裁決條例」進行後續程序。

民進黨也公布昨天中常會決議，內容指出，依據調查小組報告認為，相關爭議情形業已對民進黨聲譽造成諸多實質傷害，包括雙方支持陣營已在社群平台間嚴重互相攻訐，破壞黨團結，縱使努力請候選人及其團隊約束各自支持者，仍無法避免繼續相互攻訐。

調查小組也指出，雙方紛爭已多次經由媒體報導，甚至調查小組會議相關內容亦經轉述揭露於媒體，造成相當負面的社會觀感，嚴重損及民進黨形象。為避免選舉紛爭造成地方黨部的分裂，擴大對黨的傷害及雙方參選人的傷害，決議暫停5月24日台北市黨部主委選舉。

卓榮泰表示，非常遺憾兩位候選人無法就加強自我約束的作法與保證達成共識。但是民進黨是一個民主政黨，更是一個負責任的政黨，針對黨職選舉出現相關爭議，民進黨必須確保選舉的順利與合法，也必須回應民眾對於民進黨的期待，不應放任爭議傷害民進黨的整體形象。因此，民進黨將依中常會決議，在雙方未能達成具體共識的情形下，暫停台北市黨部主委之選舉，後續相關程序則將依照黨內規定來辦理。

卓榮泰強調，民進黨是民主政黨，相關的選務工作也都依照民主機制運作。每一位民進黨黨員都應該遵守黨內規定，捍衛民進黨的價值。針對暫停台北市黨部主委選舉一事，雖然感到遺憾，但民進黨中央會依照黨內規定來處理，並確保其他的選務工作繼續順利進行。