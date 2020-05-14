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國民黨考紀委員邱于軒批李來希：黨中央一定要做出懲處
全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書發文批評「小燈泡」母親、時代力量立委王婉諭支持罷免高雄市長韓國瑜，並用「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」等字眼，引發相當爭議。國民黨考紀委員、高雄市議員邱于軒今天呼籲李來希公開道歉，國民黨中央一定要做出懲處。
邱于軒說，李來希要道歉，李的言論造成社會對立與不安，「小燈泡」事件是台灣社會安全網有破洞所造成，李的言論讓許多家長回想起當年一名無辜的小女孩遭受那樣待遇的痛苦。
邱于軒請李不要拿著挺韓的旗幟來擴大表示，李是談王婉諭支持罷韓的事情，但用這種個人傷痛去比擬，任何人都無法接受，李要道歉。
邱于軒是國民黨新任的考紀委員，她說國民黨會不會對李來希祭黨紀，要由考紀會去處理，但李已嚴重傷害國民黨形象， 黨中央一定要做出懲處。
民進黨高雄市議員林智鴻說，李來希把別人的傷痛拿來講，噁心至極 ，公開道歉很難嗎？李是國民黨員，國民黨不立即處置嗎？
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