批李來希發言不恰當 江啟臣：黨紀處分與否尊重考紀會

力挺高雄市長韓國瑜度過罷免危機的全國公務人員協會榮譽理事長李來希昨批時代力量立委、小燈泡母親王婉諭踩著女兒頭顱往上竄，引發輿論嘩然。國民黨主席江啟臣上午受訪表示，在別人傷口上做這樣的事情與發言，完全不恰當。

因李來希具國民黨員身分，傳出黨中央將開除黨籍處分。江啟臣說，昨天文傳會對外的說法是「不排除」，對任何黨員的黨紀處理，完全尊重負責的考紀會處理。

至於李來希發言，對身陷罷韓危機的韓國瑜是否幫倒忙？江啟臣認為，就算不是在這個時間點，都不應該講這個話，不管任何時間或時空環境，在別人傷口上做這樣的事情與發言都是不恰當、不應該的事。