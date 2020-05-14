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國民黨組改會議 飆粗口、摔椅子…火爆衝突

聯合報 / 記者王寓中劉宛琳／台北報導
國民黨改革委員會「組織改革組」昨天召開第五次會議，爆發激烈口角衝突。 圖／聯合報系資料照片
國民黨改革委員會「組織改革組」昨天召開第五次會議，爆發激烈口角衝突。 圖／聯合報系資料照片

國民黨改革委員會「組織改革組」昨天召開第五次會議，主張中常委直選案的委員黃敬平因不滿反對派為既有利益阻撓改革，在會中開直播，與其他委員爆發激烈口角衝突；黃飆粗口、摔椅子，最後被制止並要求離場，黃憤而離席並揚言退出改革委員會。

衝突聲中，組改會議最後仍通過中央黨部組織扁平化共識，建議中央黨部未來從三級單位扁平化為二級單位，黃復興黨部將從特種黨部轉型為退伍軍人委員會的一級單位。

改革委員會組改組召集人呂學樟表示，黨內有不同意見就表示黨不是一言堂，每人的意見都尊重，也把黃敬平的意見納入選項之一，但會議是合議制，又是黨內會議，黃敬平的態度「過火了一點」。

組改組從第一次會議就對中常委、中央委員直選案，以及中常委任期、中央委員和黨代表人數減半、常委選舉分一般組和公職組等，兩派意見爭論不下，加上首次會議就約定委員不得對外發言，統一由召集人及副召集人說明，但會議內容會後「全都露」，更引發雙方的心結及不滿。

黃敬平昨天在會議開起直播抗議，此舉引來委員曾文培抗議，組發會前主委張雅屏也提出程序問題，雙方爆發激烈口角。黃敬平事後表示，他已經忍耐三周，對於召集人、副召集人很抱歉，但對於國民黨的改革，會堅持到底，他不贊成現行選制造成綁票、換票聯盟。

組改會達成的組織扁平化共識，在黨主席、秘書長、政策會執行長及副秘書長之下，將整合目前的中央黨部各委員會及委員會下的各部，改設九大部門，分別是：組織部、行管部、文傳及新媒體部、考紀委員會、海外部、青年部、婦女部、社會部，以及黃復興轉型的退伍軍人委員會。

除了兩級、九部，另有直屬主席江啟臣辦公室的數位科技長、大陸事務部、國際部、革實院及發言人室。至於客家、新住民、原住民等委員會則維持義務性質的任務編組單位。

退伍軍人 中常委 黃復興黨部 江啟臣 新媒體 新住民

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