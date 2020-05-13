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陳建仁：我很榮幸做了台灣的公僕 該回中研院續作研究

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
副總統陳建仁晚間透過臉書，表達他擔任副總統近四年來的心情。圖／翻攝自副總統臉書
副總統陳建仁晚間透過臉書，表達他擔任副總統近四年來的心情。圖／翻攝自副總統臉書

副總統陳建仁明天將與媒體茶敘，暢談擔任副總統四年期間的想法，晚間他透過臉書表示，2016年在689萬選民的支持下，他很榮幸作了台灣的公僕，「現在是該回到中研院作為上主手中的小鉛筆，繼續作研究、發表論文、寫書的時候了！」「親愛的國人同胞，謝謝您們給我機會，可以為大家服務，感恩。」

陳建仁今天晚間在個人臉書以「2370萬燭光的閃亮臺灣」為題，表達他近四年來的心情。

他說，在這四年來，他一直不忘初衷，當作一根小蠟燭，燃燒自己、點亮臺灣。他還記得洪山川總主教曾經告訴他教宗方濟各的名言：「真正的權力就是服務」，好領袖應該像好牧人，帶領羊群到青草地、清溪畔，用牧杖和木棒保護羊群，免受豺狼的侵害。如同主耶穌基督所教導的：「不是受服事，而是服事人！」

陳建仁表示，確實，2370萬人民是頭家，他是服務眾人的公僕。從年金改革、婚姻平權、人權保障，到疫情管控，天主總是帶領著他，賜給他勇氣去改變可以改變的事，也賜給他寧靜去接受無法改變的事，更賜他我智慧去分辨可以改變和無法改變的事。

陳建仁說，最近四個多月來，COVID-19肆虐全球，蔡英文總統在1月22日召開國安高層會議，確定防疫與紓困的國家對策。行政院院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁統籌各部會，中央疫情指揮中心指揮官的衛福部長陳時中帶領全民團結抗疫，締造佳績而深受國際矚目。政府與民間、中央與地方、防疫與紓困國家隊的同心協力，正是台灣防疫成功最重要的關鍵。「每一個人都燃燒自己、點亮臺灣，都是抗疫英雄，使得臺灣閃爍著2370萬燭光的光輝。」

陳建仁表示，臺灣歷經2003年SARS疫情爆發的苦難，整個衛生防疫體系能夠浴火重生，應該感謝當年的衛生署長李明亮、疾管局長蘇益仁、健保局長張鴻仁、及台大醫學院教授張上淳、曾任疾管局長的郭旭崧，以及17年來衛福部及疾管署同仁的不斷向上提升。在這些年來，全民更養成了良好的衛生習慣，願意居家隔離、自主健康管理，也都能夠犧牲小我、成全大我。

陳建仁說，他就像印度加爾各答的聖德肋撒姆姆(St. Mother Teresa)所描述的：「我是上主手中的小鉛筆，祂在思索、祂在撰寫。祂作了每ㄧ件事，有時候還真是困難，因為這是一支折斷的鉛筆，祂還必需把它削得更短！」（I am a little pencil in God’s hands. He does the thinking. He does the writing. He does everything and sometimes it is really hard because it is a broken pencil and He has to sharpen it a little more.）

陳建仁說，「現在是該回到中研院作為上主手中的小鉛筆，繼續作研究、發表論文、寫書的時候了！親愛的國人同胞，謝謝您們給我機會，可以為大家服務，感恩！」

陳建仁 疫情

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