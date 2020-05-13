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WHO：新冠病毒可能永遠不會消失 像愛滋病毒一樣流行

民進黨北市主委選舉盼不到休兵 明宣布是否暫停選舉

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

民進黨黨職改選紛爭不斷，參選北市黨部主委的前立委薛凌及北市前議員王孝維互控賄選、抹黑，直到今天中常會雙方人馬仍繼續爭鋒相對。民進黨主席卓榮泰今天下最後通牒，要求雙方在今晚8點之前談妥休兵，否則不排除暫停選舉，不過經過馬拉松調停，今晚仍沒有結果，卓榮泰稍早表示，目前正在進行意見與文字的整合，將於明天一併說明，感謝外界關心。

為了解決薛凌及王孝維雙方陣營互相檢舉，民進黨上周成立調查小組，今天調查小組報告雙方互控內容，包括薛凌送地瓜、王孝維送白米，另黨中央為了防疫規定投開票處半徑30公尺內不能設攤宣傳，但薛凌陣營卻將北市6個投開票所周圍路權全部借光，引發對方不滿。據轉述，今天身為薛凌夫婿的中常委陳勝宏及支持王孝維的中常委黃承國繼續在中常會中爭鋒相對，因此卓榮泰會後邀雙方繼續談，但雙方卻沒出現。

原本今天中常會決議，如兩造在今晚8點前仍無共識，24日黨職選舉就暫緩台北市黨部主委選舉，其他縣市照舊，但據了解，今天雖未達成共識，黨中央仍希望盡最後努力，因此延到明早才宣布結果。卓榮泰在中常會指出，從去年初的立委補選和總統初選，都一路走來了，今天遇到的問題絕對不會比當初還大，「我們一定要有這樣的信心跟心理準備，好好的來面對最後這一個留存在黨部的問題。」

卓榮泰今天稍早也透露，北市主委選舉是他比較大的遺憾，一年多以前，他因總統初選而來，如今台北市主委選舉卻沒辦法好好協調，很遺憾，他帶著汗水而來，帶著遺憾離開，但還是很努力協調這件事情，調查小組一周召開過三次會議，也跟雙方當事人深入懇談。

卓榮泰引用美國總統華盛頓總統所言，「我們如果在這場偉大改革的最後階段否定自己的無私，是對美德的背叛，也將導致可獲得國人的崇敬榮耀蒙上汙點」，他提醒同志都能無私，把傳統力量維持下去，事情終有轉圜，輸贏只是一時，希望大家心平氣和看待此事。

卓榮泰 北市

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