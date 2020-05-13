【重磅快評】蔡英文與獨派各取所需 藍營正辦非軋一角

綠委蔡易餘屢次推動赦扁修法，但始終交不出成績，也惹得蔡英文總統不高興，這次他改提憲法增修條文前言修正草案、兩岸人民關係條例修正草案，主張刪除「國家統一」，改為「因應國家發展」，今天受訪時自鳴得意說他事前沒跟總統報告，但「總統一定覺得蔡易餘很棒！」，這種說詞充滿了想像。

蔡英文會不會因此覺得蔡易餘很棒？目前仍不得而知，但國民黨立院黨團總召林為洲說這次國民黨不再當制憲、正名的剎車皮，要直接幫民進黨把油加好加滿，不排除周五院會將草案逕付二讀，逼民進黨在五二○前攤牌；如果這真的是國民黨的對策，倒是令人驚訝，難道國民黨的正辦只有這一項？

蔡易餘始終以赦扁為職志，四年前即提赦免法草案啟動赦扁，不過遲無進度，他不死心再提案修正會計法，要把國務機要費納入除罪化範圍，蔡英文總統順利連任後，他又把腦筋動到憲法增修條文前言修正草案、兩岸人民關係條例修正草案，在獨派悄悄啟動制憲連署催生「台灣新憲法」，計畫明年交付公投之際，這背後的盤算值得關注。

蔡易餘心知肚明，過去他一心一意推動赦扁修法，始終沒有進展，最大的阻力就是蔡英文；去年賴清德與蔡英文競爭民進黨總統初選提名時，即使獨派大老逼宮，賴清德把赦扁列入主要政見，蔡英文仍不願鬆口赦扁，如今她以817萬票連任，蔡易餘欲重施故伎更難奏效，改提憲法增修條文前言修正草案、兩岸人民關係條例修正草案實屬迂迴策略，以此化解日後推動赦扁的阻力。

只是，蔡英文對於蔡易餘送來的「大禮」未必敢收，否則蔡英文競選總部發言人林靜儀也不會因「主張統一恐構成叛國」的言論而走人，貿然收下猶如接下炸彈，如何拆解，蔡政府根本沒有備案；但蔡英文也不致於嚴詞拒絕，因為拒收馬上就開罪獨派，上策就是欲拒還迎，保留模糊空間，既能對獨派有交代，也不會引來對岸的大動作。

正當蔡英文、蔡易餘雙方各取所需之際，沒想到國民黨竟跑進來接球，說要為民進黨一路開綠燈，但卻把燙手山芋捧在自己手上，風險轉嫁國民黨，這下換成民進黨暗自竊喜了。

國民黨一路失去國號論述的主動權，任由民進黨包裝整形，「中華民國」悄悄變成「中華民國台灣」，國民黨嘲諷交通部長林佳龍不敢讓華航改名，賺得一時網路聲量，但在國民黨毫無堅實國號及兩岸論述之前，輕率複製華航改名計時器，在綠營獨派與蔡英文的遊戲中軋上一角，只怕換來拖棚的歹戲而已。