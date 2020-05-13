快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

就怕掀起傷痛 她說出「小燈泡媽媽」王婉諭有多堅強

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
時代力量立委王婉諭表態支持罷免高雄市長韓國瑜，遭全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書批評，引發議論。圖／本報資料照片
時代力量立委王婉諭表態支持罷免高雄市長韓國瑜，遭全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書批評，引發議論。圖／本報資料照片

時代力量立委王婉諭表態支持罷免高雄市長韓國瑜，遭全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書上說「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」，引發議論。同為時代力量的台南市議員林易瑩說，選舉期間她一直很怕以「小燈泡媽媽」向民眾介紹王婉諭，怕會掀起這道傷痕，但王婉諭用堅定又溫柔的語氣告訴她「可以的」，而且她要走入體制修補漏洞，不要再讓其他人經歷她的傷痛。

李來希在臉書發文，稱王婉諭「踩著自己女兒的頭顱往上竄，女兒往生屍骨未寒，凶手尚未伏法，她已經另闢戰場了」，並說「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」。事後李來希受訪時表示，他不是要消費死者，王婉諭可以支持罷韓，但不能用非事實的言論誤導大家，例如說韓國瑜都不進議會，那是錯的。

林易瑩說，李來希為了自己挺韓的政治目的，對一位母親、一位被害者家屬說出如此惡毒的話語，令人完全不能接受，沒有同理心。

林易瑩回憶起選舉期間王婉諭到台南掃街，當時她擔任主持人，在主持之前就一直擔心要如何向民眾介紹王婉諭，因為如果不斷提及「小燈泡媽媽」怕會掀起這道傷痕。

不過，林易瑩說，王婉諭非常坦然又溫柔地說「可以的」，因為王婉諭認為這就是她的一個身分，或許也是社會認識她的標籤，但她要走入體制、修補制度漏洞，讓未來不要再有人經歷她所經歷過的傷痛。

罷免 韓國瑜 罷韓

延伸閱讀

李來希消費小燈泡母女爭議 國民黨：不排除開除黨籍

李來希惡意批評 王婉諭：生命痛苦不該成對立工具

一句「小燈泡頭顱被踢到高雄」惹議 李來希：我不是要消費死者

李來希拿小燈泡做文章 李彥秀：生為人就向社會道歉

相關新聞

李來希消費小燈泡母女爭議 國民黨：不排除開除黨籍

時代力量立委、小燈泡媽媽王婉諭表態支持罷免高雄市長韓國瑜，卻遭全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書批評，踩著自己女兒的...

針對李來希批評王婉諭 韓國瑜：絕對不能容忍這種言論

全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書發文批評「小燈泡」母親王婉諭（時代力量不分區立委）支持罷免高雄市長韓國瑜，並用「小...

一句「小燈泡頭顱被踢到高雄」惹議 李來希：我不是要消費死者

時代力量立委王婉諭表態支持罷免高雄市長韓國瑜，全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書上說「小燈泡的頭顱被媽媽踢到高雄」引...

蔡壁如：罷韓成功後再談市長補選 不排除支持他黨

台灣民眾黨立委、組織部召集人蔡壁如今天表示，民眾黨是否推派人選參與高雄市長補選，將等罷免投票結束再討論，但如果有其他黨派...

就怕掀起傷痛 她說出「小燈泡媽媽」王婉諭有多堅強

時代力量立委王婉諭表態支持罷免高雄市長韓國瑜，遭全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書上說「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢...

李來希拿小燈泡做文章 李彥秀：生為人就向社會道歉

時代力量立委、小燈泡媽媽王婉諭表態支持罷免韓國瑜，卻遭全國全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書批評王忘了初衷，踩著自己...

江啟臣中常會首談罷韓：黨中央與韓不會被民進黨分化

距離罷免高雄市長韓國瑜的投票不到一個月，國民黨近日成立因應小組全力救韓。黨主席江啟臣今天首度在中常會談及此議題，他批評民...

李來希轟小燈泡媽挺罷韓 王婉諭：滿滿的悲傷與憤怒

針對小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭日前表態「支持罷免韓國瑜」，全國公務人員協會榮譽理事長李來希今在臉書發文批評，「小燈泡...

網傳「罷韓選票印2倍」 中選會今駁斥喊究責

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日投票。近日網路流傳「選票印兩倍，讓人民假投票」言論，中選會今發布新聞稿嚴正駁斥，指這是有人惡...

國民黨救韓國瑜？ 王世堅：泥菩薩過江

公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜行動，6月6日投票。民進黨議員王世堅今天在臉書表示，國民黨想幫韓國瑜，那是「背著骨灰罈還要...

罷韓當前 羅智強請藍綠深思：抱頭不鼠竄、趕盡莫殺絕

罷韓投票將在6月6日登場，國民黨革命實踐研究院院長、台北市議員羅智強今在臉書指出，他的一位友人給朝野二大黨一句衷心的勸言...

罷韓票所18%變動 尹立：落實宣導

高雄市選委會前天公布6月6日罷免投票的1823個投開票所地點，社群Wecare高雄發起人尹立昨天表示，全市有330個投開票所地點變動，比率高達18%，要求投開票所異動的區公所和里長，應落實宣導。高雄市選委會總幹事袁德明表示，中央選委會將協助設立網路查詢系統；至於投開票所的變動，是因為疫情場地商借不易所致。

熱門新聞

傳顏清標肝臟數值異常要換肝住院 兒子將捐肝救父

圖表看疫情／白宮內部報告打臉川普 佛奇稱美死亡數可能高於統計

沒變過心！高雄這一區對韓國瑜最友善 逾5成選民力挺他

針對李來希批評王婉諭 韓國瑜：絕對不能容忍這種言論

【重磅快評】潘文忠拿官威挺招名威 果然發發驚人

顏清標二兒顏仁賢捐肝救父 小夫妻高顏值作風低調

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。