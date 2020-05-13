就怕掀起傷痛 她說出「小燈泡媽媽」王婉諭有多堅強

時代力量立委王婉諭表態支持罷免高雄市長韓國瑜，遭全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書上說「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」，引發議論。同為時代力量的台南市議員林易瑩說，選舉期間她一直很怕以「小燈泡媽媽」向民眾介紹王婉諭，怕會掀起這道傷痕，但王婉諭用堅定又溫柔的語氣告訴她「可以的」，而且她要走入體制修補漏洞，不要再讓其他人經歷她的傷痛。

李來希在臉書發文，稱王婉諭「踩著自己女兒的頭顱往上竄，女兒往生屍骨未寒，凶手尚未伏法，她已經另闢戰場了」，並說「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」。事後李來希受訪時表示，他不是要消費死者，王婉諭可以支持罷韓，但不能用非事實的言論誤導大家，例如說韓國瑜都不進議會，那是錯的。

林易瑩說，李來希為了自己挺韓的政治目的，對一位母親、一位被害者家屬說出如此惡毒的話語，令人完全不能接受，沒有同理心。

林易瑩回憶起選舉期間王婉諭到台南掃街，當時她擔任主持人，在主持之前就一直擔心要如何向民眾介紹王婉諭，因為如果不斷提及「小燈泡媽媽」怕會掀起這道傷痕。

不過，林易瑩說，王婉諭非常坦然又溫柔地說「可以的」，因為王婉諭認為這就是她的一個身分，或許也是社會認識她的標籤，但她要走入體制、修補制度漏洞，讓未來不要再有人經歷她所經歷過的傷痛。