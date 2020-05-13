國民黨組改 黃復興升級退伍軍人委員會一級單位

國民黨改革委員會組改組今天在口角衝突中，最後仍通過中央黨部組織扁平化重大組改案共識，建議中央黨部未來從三級單位扁平化為二級單位，黨內注目的黃復興黨部將從特種黨部，正式定位為退伍軍人委員會的一級單化。

組改會達成的組織扁平化共識，在黨主席、秘書長、政策會執行長及副秘書長之下，將整合目前的中央黨部各委員會及委員會下的各部，改設九大部門。

九大部門分別是：組織部、行管部、文傳及新媒體部、考紀委員會、海外部、青年部、婦女部、社會部，以及黃復興轉型的軍人退伍委員會。

除了兩級、九部，另有直屬主席江啟臣辦公室的數位科技長、大陸事務部、國際部、革實院及發言人室。

至於客家、新住民、原住民等委員會則維持義務性質的任務編組單位。

國民黨一旦正式通過組織扁平化的改造，中央黨部的人事也將出現大變動，而組織扁平化後，中央黨部的人事及預算也可望進一步精簡。

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