國民黨組改會議火爆 黃敬平粗口後揚言退出改革會

國民黨改革委員會組織改造組上午召開第五次會議，改革委員黃敬平對中常委直選案遭到一半委員杯葛不滿，全程直播會議內容，引來其他委員不爽訐譙，質疑未經同意進行直播的舉動，黃也拍桌對罵並爆粗口，還一度要拿椅子怒砸質疑他的委員張雅屏，最後退席抗議，並且揚言退出改革會，今天會議最後也不了了之，僅通過組織架構調整建議，常委直選案再送下次會議討論。

黃敬平表示，他今天上午在組改會第五次會議開會時公開開直播，並且在開會中怒嗆前組發會主委張雅屏、國民黨中常委曾文培、鄧治平、應曉薇及台北市議員張斯綱等「反改革派」的改革委員，質疑他們都是和他一樣要被改革對象的既得利益者，憑什麼資格做出自私自利自肥自保自己不要臉的有利未來中常委及中央委員選舉的改革？

被質疑的曾文培也不爽回嗆，中間一度休息協調，會議恢復召開後，常委直選案先不討論，但在組織架構案後，張雅屏再質疑程序問題，黃堅持開直播不關，一度還想搬椅子要怒砸質疑他開直播的張雅屏，爆粗口訐譙張。

黃敬平說，然後他就被趕出會場，他自己也憤而退席抗議。

黃敬平表示，黨中央副秘書長李彥秀、組發會主委葉壽山跟童惠珍、于北辰、謝坤宏等人都跑來找他或打電話，叫他不要衝動就退出組改改革委員會，但他仍不排除退出改革會。

黃敬平直播連結：https://youtu.be/qU_L6X6qsKQ