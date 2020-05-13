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江啟臣中常會首談罷韓：黨中央與韓不會被民進黨分化

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

距離罷免高雄市長韓國瑜的投票不到一個月，國民黨近日成立因應小組全力救韓。黨主席江啟臣今天首度在中常會談及此議題，他批評民進黨刻意操作對立，國民黨會與高雄市政府密切合作，不會掉入被分化的陷阱；他重申，面對罷韓的挑戰，國民黨沒有超前部署的空間。

根據國家政策研究基金會五月份上旬民調，有高達69.8%的受訪者認為政黨不應該介入罷免過程。江啟臣表示，民進黨立委不但聯手呼籲，主動為罷免韓國瑜的工作升溫，民進黨中央甚至組成專案小組，企圖激化對立聲量。

江啟臣說，國民黨要慎重提醒民進黨，以政黨的力量操作罷韓，對即將展開下一個任期的蔡英文總統來說，更是自失推動朝野團結、連結中央與地方共同面對疫情的立場與高度。

江啟臣表示，民進黨拚政治，國民黨更要拚市政。民進黨刻意操作對立，國民黨更要全力支持韓國瑜有感施政，更要用行動證明，黨部跟黨團都是高雄市政府最堅實的夥伴。除了立法院黨團將透過委員會考察的方式，協助高雄市政府爭取更多的建設、預算。黨部也已經成立因應小組，由他擔任召集人，加強各項工作的聯繫與布局，與高雄市政府密切合作，配合高雄市政府的應對節奏。

江啟臣說，對手越是激化，國民黨越要理性面對；對手越是刻意挑釁，國民黨越要謹慎因應。國民黨不會掉入被分化的陷阱，他重申，在面對罷韓的挑戰，國民黨沒有超前部署的空間。面對罷韓，國民黨只有一個目標，與高雄市政府一起並肩努力，繼續為高雄市的建設打拚。國民黨會與高雄市政府共同面對，一起承擔，期待可以重新贏回高雄市民的熱情與信任。

國民黨 高雄市 民進黨

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