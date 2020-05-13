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綠批藍執政兩岸以「黨對黨」矮化台灣 國民黨嗆：請立即終止

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨黨高。聯合報系資料照
國民黨黨高。聯合報系資料照

針對媒體報導總統府不具名官員指稱，國民黨執政時繞過政府進行兩岸溝通，以「黨對黨」形式進行，矮化了台灣主權。國民黨今發出聲明駁斥，此說法是刻意汙名化當時兩岸交流官方機制及我方從事之公務與海基會人員，更是漠視國民黨捍衛中華民國安全與主權的決心，國民黨要求總統府不應該匿名放話，將兩岸當前陷入僵局的責任推給前朝政府，此舉無助兩岸關係的和平穩定發展。

國民黨強調，馬英九政府時期，無論海基會與對岸海協會的交流協商，或者官方業務溝通的渠道，均在法律授權、國會監督、民意支持的前提下逐一進行。總統府官員的說法是抹煞海基會、陸委會等事務官員致力於維繫兩岸良性互動、增加彼此互信的努力與成果，令人感到遺憾。

國民黨認為，若照民進黨政府觀點，連2010年當時的兩岸經濟合作架構協定(ECFA)都是「黨對黨」決策與協商，不符民主機制，請民進黨政府立即終止ECFA。

國民黨呼籲民進黨政府與其顛倒是非，胡亂指責國民黨執政時期對於兩岸和平協商的貢獻，還不如亟思如何處理惡化至此的兩岸關係，唯有維繫台海的和平安全，才是台灣人民之福。

國民黨 民進黨 總統府 兩岸條例 兩岸關係

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