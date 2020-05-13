無法取得人民信任 國民黨兩岸關係最大困境

國民黨的兩岸路線將來該何去何從，黨內改革委員會兩岸小組成員認為，國民黨與中國大陸的談判籌碼就是民意，無法取得台灣人民的信任，是最根本的問題。但也不能完全捨棄過去的兩岸路線，否則會失去既有的支持者，要如何取得民意支持和革新兩岸論述是未來必須努力突破的地方。

兩岸小組成員、陸委會前主委賴幸媛辦公室主任施威全表示，國民黨與中國大陸當前的困境，是國民黨無法取得台灣人民的信任，這也是最根本的問題；民眾對於國民黨過去的買辦文化是有意見的，而國民黨的兩岸論述也與年輕人有距離。

施威全說，根據他過去在陸委會的經驗，兩岸最重要的談判籌碼是民意以及民主制度，在很多談判過程都會發現這兩點是關鍵原因，例如在共同打擊犯罪協議與ECFA裡，國民黨也是因此才能爭取到台灣要的東西。

兩岸小組成員、前立委高思博表示，兩岸小組在討論的過程當中，如何顧及在國民黨在選舉中的競爭力，以及維持國民黨在兩岸關係上的優勢與招牌是會議的重點。當前遇到的困難，就是第一線選舉者很難簡單的跟選民解釋九二共識、一中各表，反而對他們造成負擔。

高思博說，而對於長期從事兩岸工作的人，認為國民黨在兩岸間有其優勢，所以不能隨便把過去的論述丟掉，因為國民黨還有許多傳統支持者。所以大家認為新論述應該用加法的方式，在既有的基礎上，想想如何讓第一線打仗的人可以說清楚，也不要放棄原來的立場，目前都還在尋求共識。