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藍支持綠刪「國家統一」？ 郁慕明：大陸根本不在意國民黨

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
新黨榮譽主席郁慕明。本報資料照片
新黨榮譽主席郁慕明。本報資料照片

民進黨立委提案修改「兩岸人民關係條例」，刪除「國家統一」字眼引發爭議，國民黨立委討論擬在院會中逕付二讀。對此，新黨榮譽主席郁慕明諷刺，大陸根本不在乎國民黨，國民黨已經翻不起來了；全國公務人員協會榮譽理事長李來希也說，國民黨隨之起舞，選票最後還是民進黨收割。

郁慕明表示，他相信國民黨不是真的支持民進黨的提案，因為當前國民黨也沒辦法，「它現在跟新黨一樣沒有作用，翻不起來了啦！」所以現在中國大陸也無所謂，他們哪裡在乎台灣呢？而且中國大陸根本不在意國民黨，對於國民黨要怎樣他們已經隨便了。

郁慕明也說，民進黨想做就做，不要說謊跟騙人，民進黨要改他也支持，但能獨立早就獨立了，而不是在那邊要修正文字獨立，結果反而更快被統一。郁慕明說，新黨希望兩岸能夠保持和平，但現在看來兩岸的戰爭危險性只會越來越大。

李來希說，國民黨不需要跟著民進黨的腳步起舞，不要不喜歡民粹、畏懼民粹又想跟著民粹走，結果是民進黨在收割而國民黨在收落穗，只是充飢沒有任何好處；國民黨這樣做沒有辦法取得執政權，最後只會泡沫化，「國民黨令人無言，不要沒事惹事」。

李來希說，就像同婚議題一樣，國民黨某些立委主張支持同婚，最後同婚的票到哪去了？還是被民進黨拿走了嘛。所以國民黨覺得不對就應該出來反對，而不是跟著民進黨在那邊耗損激怒對岸，最後兩岸的治權就會因此改變嗎？大陸只會用更加嚴厲的手段封鎖台灣的對外關係而已。

國民黨 民進黨 郁慕明 兩岸條例

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