民調／部會首長滿意度 陳時中94%超越蘇貞昌

蔡政府520就職倒數七天，中華民意研究協會今針對「蔡英文政府執政四年各部會首長滿意度」進行民調。其中，衛福部長陳時中滿意度高達94%，是唯一超越行政院長蘇貞昌62%滿意度的部會首長。

民調顯示，65%民眾對蔡英文總統四年來的施政表達滿意，不滿意民眾為22%；在維持兩岸關係表現上，獲得57%民眾認同，不滿意的比例則有32%。

對於蔡總統連任後，34%民眾認為兩岸關係會愈來愈差，49%認為會差不多，僅6%認為會愈來愈好，顯示多數民眾不認為蔡總統第二任內，兩岸關係會回溫。世新大學行管系教授莊文忠說，民眾對兩岸關係看壞比例偏高，未來四年如何創造和平穩定的兩岸關係，是蔡政府要努力的地方。

本次調查是中華民意研究協會於5月5日至8日晚間進行，共接觸1475位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為404位，拒訪率為27.4%，最後成功訪問有效樣本1071位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點內。