前瞻續編4200億元？ 蔡政府特別預算舉債恐破兆

立法院今審查前瞻特別預算後續4年經費，規劃增加4200億元的籌編。蔡政府截至目前為止，特別預算舉債規模已達8772億餘元，若通過前瞻新一期特別預算，則特別預算籌編將破兆元，恐成歷屆政府之冠。

立法院今聯席審查「中央政府前瞻基礎建設計畫後續4年經費」，指前瞻前瞻條例第7條規定，前瞻計畫以4年為期程，預算上限為4200億元，期滿後後續預算及期程，經立法院同意，以不超過前期預算規模及期程，以特別預算編列。行政院主計總處書面報告中表示，希望立法院同意辦理後期4200億元的預算籌編。等於擴編前瞻預算至8400億元。

自1991年政府推動「國家建設六年計畫」（又稱「六年國建」)後，投入上兆元公共投資金額，歷屆政府為大興土木啟動大型公共建設，都必須借重特別預算的編列，舉債為之。

不管是扁政府時代推動「新十大建設」，在2004至2008年度編列「中央政府擴大公共建設投資特別預算案」，強調5年5千億元；馬政府推動「愛台十二建設」，在2009年至2012年編列「振興經濟擴大公共建設投資計畫特別預算案」，強調4年5千億元的規模，估計最後約花費5846億餘元；蔡政府亦在上台後推出前瞻特別預算。

「中央政府前瞻計畫第一期特別預算案評估報告」已警告，歷年（2001~2017）因特別預算案未列入債限債務舉借數高達1.46兆元，部分年度甚至多於總預算債務舉借數，引發債留後代疑慮。據統計，自2001年起至2017年止，擴大公共建設投資舉債，不列入公債法債限的數字高達8148億元。

而蔡政府上台以來，經前瞻特別預算案4200億元、「新式戰機採購特別預算案」2472億3883萬元，以及數振興紓困特別預算2100億元，已有8772億餘元的規模，如今若再編列4200億元，則總體規模將突破兆元，達1兆2972億餘元。