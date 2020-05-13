前瞻軌道規劃作業慢 預算執行率不到三成

立法院今審查前瞻特別預算後續四年經費，規畫增加4200億元的籌編。但立法院預算中心針對前瞻第一期特別預算做出評估報告，21項軌道建設規畫作業計畫中，預算執行率僅28.3%，更有11項執行率掛零。

立法院今天聯席審查「中央政府前瞻基礎建設計畫後續四年經費」。行政院主計總處指出，前瞻一、二期特別預算歲出，已分別編列1071億元，以及2229億元，合計3300億元，在計畫別中，軌道建設為大宗，達582億元，僅次於城鄉建設、水環境建設。

國發會主委陳美伶於委員會中報告時指出，軌道建設推動執行至今，三項計畫已完工、15項已核定計畫，正趕工中。另20項規畫中的計畫，已陸續完成綜合規劃循序陳報審議中。

但由立法院預算中心所做的「中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算審核報告評估報告」中指出，前瞻計畫第一期特別預算編列的21項軌道建設規畫作業計畫中，預算執行率僅28.3%，其中有11項執行率掛零，包括高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫規畫作業、台南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規畫作業、大台中地區山海線計畫第一階段評估規畫作業、桃園線延伸至中壢規畫作業、台中藍線規畫作業等。

報告指出，據交通部資料，部分軌道建設規畫作業計畫預算執行率欠佳，主要因台鐵局及地方政府等執行機關相關作業進度落後、報核作業延遲或可行性研究尚未經核定等因素所致。

前瞻第一期預算裡執行中的14項軌道計畫，預算執行率也僅有65.9%，有四項工程執行率低於50%，包括機場捷運增設A14站、桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫、軌道技術研究暨驗證中心計畫，以及高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫。

預算中心「中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算評估報告」則指出，軌道建設多仍在可行性規畫評估中，而軌道建設的工程時間長，許多前瞻計畫屆期後仍未完成，到時恐有1210.42億元將移列公務預算。