學者反對數位身分證倉促上路 內政部：研議多年

內政部推動數位身分證換發，台灣教授協會日前呼籲政府應先透過立法或修法程序，釐清各種資安及隱私風險疑慮後再推動。內政部今天表示，一定會在完備相關規範，做好對個資及資安的保護工作，並遵循政府採購法辦理招標作業之下，持續聽取各界意見，以謹慎的態度推動New eID。

內政部發布新聞稿指出，世界各國法制架構均有殊異，由於我國戶籍法第52條已就換發New eID訂有明確授權依據，就製發「晶片式」身分證之格式、內容、製發等授權中央主管機關定之，並可訂定相關辦法，符合立法目的及授權範圍。

此外，內政部自2019年1月起，即開始研擬換發計畫及成立工作小組等相關前置作業，因此國民身分證全面換發辦法溯自2019年1月1日生效，即在完備換證程序。

內政部表示，在資安及個資保護方面，均遵循資通安全管理法、個人資料保護法等規定辦理，這些法令均是20年前討論多卡合一的國民卡時代所沒有的，現在資訊科技之進步，也與當年大不相同，New eID的規畫也與國民卡截然不同，將在該等資訊技術及法律基礎上進行製發及應用。公、私部門對個資之蒐集處理，皆須遵守個資法規定，如有違反，應負民、刑事及行政責任。

至設置個資保護獨立機關，內政部表示，國發會正就歐盟一般資料保護規範(GDPR)與歐盟諮商中，後續將依諮商結果，儘速提出個資法修正草案及個資保護獨立機關組織法草案。

內政部說明，數位身分證(eID)發展及應用已歷經多年，各項技術標準、資安規範、製卡技術及相關應用已臻成熟。我國New eID即是參考國際安全標準及多數歐盟國家作法，著手規畫換發事宜。德國、愛沙尼亞早在十餘年前即推動全面換發eID，雖曾發生資安事件，但未影響其推動eID政策。

內政部表示，保障個人隱私及降低資安風險是New eID規畫的首要原則，其間更經過長達6年溝通研議與討論。New eID推動層面涉及廣泛，外界難以一窺全貌致有所誤解。先期規畫案本僅作為換發作業程序及系統建置工作的參考，並非不能調整只能據以執行。

外界對New eID的疑慮，內政部表示，將持續與各界溝通，接受民意的監督，透過公私協力讓New eID的換發工作更加周延完善。