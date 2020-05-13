蔡易餘提刪「國家統一」 民眾黨：就看民進黨玩真的玩假的

民進黨立委蔡易餘等人日前提案修改「兩岸人民關係條例」，要刪除「國家統一為最終目標」等文字，引發熱議。台灣民眾黨立院黨團則表態不反對修法，且還加碼建議其餘可修的法規也一併處理，要看民進黨玩真的還玩假的；時代力量黨團也表態一定支持。

民眾黨團總召賴香伶表示，修法應該怎麼做就怎麼做，內容上民眾黨團沒有意見；民眾黨團副總召張其祿補充指出，針對蔡易餘此修法，黨團經討論後決議，既然民進黨願意提案，民眾黨團持開放態度也不會反對，加上國民黨表態開綠燈願意走完，那希望把所有條例的相關文字，一併修正。

張其祿說，不只兩岸關係條例，黨團上午討論後發現，包含入出國及移民法施行細則第二條，「本法所稱入出國，在國家統一前，指入出台灣地區」；以及在台公司大陸地區股東股權行使條例第三條，「大陸地區股東之股份，在國家統一前，均為各該在台公司之保留股；其有繼承或轉讓者，亦同。」都有相關文字，建議要修就全部都修，就看民進黨是玩真的玩假的。

時代力量立院黨團總召邱顯智則表示，黨團當然一定支持蔡易餘的這項提案，若有需要連署也不會拒絕，不過此案涉及修憲難度很高，會持續觀察；至於國民黨看似開綠燈，但會不會是喊假的，也有待後續觀察。