上校子女教育補助費恢復卡行政院 馮世寬：挫折無比

退輔會曾公開允諾在今年520前可望恢復退伍上校子女教育補助費發放，但退輔會主委馮世寬上午坦承，此案在行政院卡住了，他挫折無比。而對於內閣總辭後的去留，馮世寬說，他心如水平，「要留我會繼續幹」。面對國民黨立委呂玉玲「慰留」，他意有所稱，「妳是第一個挺我的立委」。

馮世寬上午列席立法院外交及國防委員會，率各事業高階經理人就「轉投資事業營運管理之精進作為」進行專案報告。面對國民黨立委馮留任表達支持，民進黨立委王定宇質詢時也向馮說：我也挺你，「希望五二零之後還能看到你」。

呂玉玲在會中質詢表示，退輔會副主委李文忠曾公開承諾今年520前爭取恢復退役上校子女教育補助費，且披露全案已送行政院，現在進度在哪裡？馮世寬說，「我們送到行政院後，行政院相關單位總有一些修正意見」。呂玉玲問「卡住了？」馮世寬回應說，「您這麼講，我也承認」。

呂玉玲向馮世寬表示，希望520後能繼續看到你，繼續為袍澤爭取。馮世寬自嘲表示：「把我這個當最後一次，妳比較會懷念我」。呂玉玲驚道：「你畢業了嗎？難道沒有慰留你？」馮世寬說，「我自己先放得和水平一樣，要留我繼續幹」。呂玉玲說，她能理解馮用心良苦，希望他能留任，繼續推動此案。馮世寬自嘲表示：「妳是第一個挺我的立委」。

國民黨立委陳以信也表達力挺馮世寬立場，詢問上校子女教育補助費恢復發放問題解決沒有？馮世寬表示，問題沒有解決，原因是「本末倒置」。

馮世寬進一步說，停發上校子女教育補助費，是立法院行文到行政院告知要求，今若要恢復，必須由立法院再次行文行政院恢復發放，而此案需黨團之間協調，無法由退輔會推動，他們一直努力，卻供不上，「挫折無比」，因此他用「本未倒置」形容此事，若立委挺他與恢復上校子女教育補助費，應從立法院開始，告訴行政院停止前案，恢復發放。

對於此案相關的退輔暫行條例草案是否與國防部與行政達成共識？退輔會官員答詢表示，行政院4月22日已召開法案審查會，並向退輔會下達指導，退輔會已完成文字修正，5月6日報行政院，預判院會很快審查，草案未來送到立法院後，籲朝野立委支持。