刪「國家統一」被說打假球 蔡易餘：我沒什麼不敢

民進黨立委蔡易餘提出中華民國憲法增修條文前言修正草案、兩岸人民關係條例修正草案，刪除「國家統一」字眼，修改為「因應國家發展」，被國民黨質疑打假球。蔡易餘表示，他沒什麼不敢，自己的提案很中性、也沒有下結論，只是讓台灣更有彈性因應國際情勢的變化。

國民黨立院黨團總召林為洲昨晚在臉書表態，強調認同刪除兩岸條例中，「國家統一前」字句，喊話要在內政委員會排審，還說不要打假球。

蔡易餘今早接受廣播專訪說，林為洲只是想要消遣他或是民進黨，兩岸人民關係條例修正草案上周五才付委，這周內政委員會是國民黨立委陳玉珍輪值當召委，不是民進黨，這周要排案也是國民黨在排案，林為洲的說法純粹是要消遣他。但他表示，自己禁得起消遣，他的提案禁得起考驗，而且是真正對台灣、中華民國未來有利的。

蔡易餘說，他很中性、沒有下結論，不是提案修法就是台灣獨立，而是認清台灣的國際現狀，在不挑釁的情況下有很多不同的發展的可能性，依據現行憲法是要台灣去統一中國，現實上不太可能，因為中華人民共和國體制已經在那，就算哪天那邊發生很大的事故，也不太可能叫我方回去管理對方，這是比較不可能，與國際事實比較不相符；而且，現在國際情勢變化大，台灣要更有彈性應付各種狀況，不能讓文字這麼沒有彈性；不修正，未來情勢對台灣有利，但去做一些因應則可能會違憲，必須讓國家有更多元性的選擇。

至於被問到上一屆任期為什麼沒提？蔡易餘說，上一屆沒想到，現在是因為大家都在討論修憲，所以他才做了功課。