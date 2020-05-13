快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳時中說「合作多愉快」 侯友宜：完全一致

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜說，他下一句寫的是希望結果同達成，也感謝陳時中部長接著說合作愉快，跟他的結果同達成完全一致。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜說，他下一句寫的是希望結果同達成，也感謝陳時中部長接著說合作愉快，跟他的結果同達成完全一致。記者王敏旭／攝影

新北日前將因新冠肺炎疫情造成生活困頓的急難紓困書送至衛福部，引來中央與地方的紛爭，新北市長侯友宜寫公開信給基層公務人員提到「本是同根生」，引發外界討論是否影射中央「相煎何太急」。衛福部長陳時中則回應說，合作多愉快。

新北市長侯友宜說，各位有看過那封信，他上一句本是同根生，下一句寫的是希望結果同達成，這意思是說大家都是一個目標希望做好，能夠合作愉快把目標完成，也感謝陳時中部長接著說合作愉快，跟他的結果同達成完全一致。

侯友宜指出，謝謝這封信出去後，基層同仁完全理解，不管是衛福部，或是第一線同仁、區公所，大家要互相體諒包容、共創雙贏，中央與地方彼此之間共同攜手合作，面對紓困防疫大家把事情做好。

侯友宜 衛福部

延伸閱讀

戶外解封口罩 侯友宜：等磐石艦無社區感染疑慮

紓困送件之亂…侯友宜：不在乎網軍攻擊 只要錢快發

綠軍圍剿侯友宜 藍營：超前部署不意外

荷媒刊陳時中投書 強調台灣及世衛需要彼此

相關新聞

影／最後一次主持中常會！卓榮泰「長嘆」談最大遺憾

民進黨主席卓榮泰今天(13日)主持任內最後一次中常會，會前接受媒體訪問，他說這是一段美麗的回憶，也是有意義的句點。不過卓...

國民黨組改 黃復興升級退伍軍人委員會一級單位

國民黨改革委員會組改組今天在口角衝突中，最後仍通過中央黨部組織扁平化重大組改案共識，建議中央黨部未來從三級單位扁平化為二...

國民黨組改會議火爆 黃敬平粗口後揚言退出改革會

國民黨改革委員會組織改造組上午召開第五次會議，改革委員黃敬平對中常委直選案遭到一半委員杯葛不滿，全程直播會議內容，引來其...

江啟臣中常會首談罷韓：黨中央與韓不會被民進黨分化

距離罷免高雄市長韓國瑜的投票不到一個月，國民黨近日成立因應小組全力救韓。黨主席江啟臣今天首度在中常會談及此議題，他批評民...

提案找國家定位 蔡易餘：總統會覺得我真行

民進黨立委蔡易餘提出中華民國憲法增修條文前言修正草案、兩岸人民關係條例修正草案，刪除「國家統一」字眼，他上午接受廣播專訪時表示，提案是他個人主張，未與蔡英文總統討論，也不覺得需要與總統討論，現在整個國家都在忙防疫，但蔡總統一定會注意到他的提案，會覺得他「真行」（原音台語「真敖」）。

綠提案刪「國家統一」 國民黨黨中央：不當民進黨煞車皮

民進黨立委蔡易餘提案修改「兩岸人民關係條例」，刪除「國家統一」字眼引發爭議，國民黨立委討論擬在院會中逕付二讀。對此，國民黨中央表示，尊重黨團自主還有召委的排案權，並提醒民進黨已完全執政，別拿國民黨做為操作意識形態的煞車皮，應自己負起全責。

前瞻軌道規畫作業慢 預算執行率僅28.3%

立法院今審查前瞻特別預算後續四年經費，規畫增加4200億元的籌編。但立法院預算中心針對前瞻第一期特別預算做出評估報告，21項軌道建設規畫作業計畫中，預算執行率僅28.3%，更有11項執行率掛零。

藍逼綠攤牌 郁慕明：大陸不在乎國民黨

民進黨立委提案修改兩岸人民關係條例，刪除「國家統一」字眼引發爭議，國民黨立委討論擬在院會中逕付二讀，逼民進黨表態。對此，新黨榮譽主席郁慕明諷刺，大陸根本不在乎國民黨，國民黨已經翻不起來了；全國公務人員協會榮譽理事長李來希也說，國民黨隨之起舞，選票最後還是民進黨收割。

特別預算再增4200億 規模將達1.5兆

立法院今審查前瞻特別預算後續四年經費，規畫增加4200億元的籌編。蔡政府截至目前為止，特別預算舉債規模已達8772億餘元，若通過前瞻新一期特別預算，在不考量是否已還款的情況下，蔡政府目前已累積特別預算籌編有1兆5072億的規模。

兩岸條例刪「國家統一」 民眾黨：看民進黨玩真玩假

民進黨立委蔡易餘等人日前提案修改「兩岸人民關係條例」，要刪除「國家統一」等文字，國民黨團擬出手協助加速推動。民眾黨立院黨團則表態不反對修法，且還加碼建議其餘可修的法規也一併處理，要看民進黨玩真的、還是玩假的。

民調／部會首長滿意度 陳時中94%超越蘇貞昌

蔡政府520就職倒數七天，中華民意研究協會今針對「蔡英文政府執政四年各部會首長滿意度」進行民調。其中，衛福部長陳時中滿意度高達94%，是唯一超越行政院長蘇貞昌62%滿意度的部會首長。

國民黨兩岸路線 卡在民意、論述

國民黨的兩岸路線將來該何去何從，黨內改革委員會兩岸小組成員認為，國民黨與中國大陸的談判籌碼就是民意，無法取得台灣人民的信任，是最根本的問題。但也不能完全捨棄過去的兩岸路線，否則會失去既有的支持者，要如何取得民意支持和革新兩岸論述是未來必須努力突破的地方。

熱門新聞

傳顏清標肝臟數值異常要換肝住院 兒子將捐肝救父

圖表看疫情／白宮內部報告打臉川普 佛奇稱美死亡數可能高於統計

沒變過心！高雄這一區對韓國瑜最友善 逾5成選民力挺他

針對李來希批評王婉諭 韓國瑜：絕對不能容忍這種言論

【重磅快評】潘文忠拿官威挺招名威 果然發發驚人

顏清標二兒顏仁賢捐肝救父 小夫妻高顏值作風低調

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。