陳時中說「合作多愉快」 侯友宜：完全一致

新北日前將因新冠肺炎疫情造成生活困頓的急難紓困書送至衛福部，引來中央與地方的紛爭，新北市長侯友宜寫公開信給基層公務人員提到「本是同根生」，引發外界討論是否影射中央「相煎何太急」。衛福部長陳時中則回應說，合作多愉快。

新北市長侯友宜說，各位有看過那封信，他上一句本是同根生，下一句寫的是希望結果同達成，這意思是說大家都是一個目標希望做好，能夠合作愉快把目標完成，也感謝陳時中部長接著說合作愉快，跟他的結果同達成完全一致。

侯友宜指出，謝謝這封信出去後，基層同仁完全理解，不管是衛福部，或是第一線同仁、區公所，大家要互相體諒包容、共創雙贏，中央與地方彼此之間共同攜手合作，面對紓困防疫大家把事情做好。