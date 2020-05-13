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提案刪「國家統一」 蔡易餘：總統一定覺得我很棒

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
民進黨立委蔡易餘（右）上午接受廣播專訪，說明他為何提出中華民國憲法增修條文前言修正草案、兩岸人民關係條例修正草案，刪除「國家統一」字眼，修改為「因應國家發展」。圖片／POP radio提供
民進黨立委蔡易餘（右）上午接受廣播專訪，說明他為何提出中華民國憲法增修條文前言修正草案、兩岸人民關係條例修正草案，刪除「國家統一」字眼，修改為「因應國家發展」。圖片／POP radio提供

民進黨立委蔡易餘提出中華民國憲法增修條文前言修正草案、兩岸人民關係條例修正草案，刪除「國家統一」字眼，修改為「因應國家發展」。蔡易餘表示，他提案之前沒有跟蔡英文總統報告，但蔡英文總統一定會注意到他的提案， 會覺得蔡易餘很棒。黨內重量級人士遇到他也會與他討論這件事情，但自己不覺得對方是奉令來溝通。經過自己的理性分析，大家都覺得是正確的大方向，因為他並不是要把台灣未來走向變更侷限，而是更有發展性，總統一定會注意。

蔡易餘上午接受廣播專訪，他說，最近大家都在討論修憲，他希望修憲不是很狹隘的只討論到18歲公民權，台灣定位可以做歷史大辯論。

為何在這時候提案？蔡易餘說，自己是無心插柳，520前提案是比較敏感，但我決定要推相關修法，是因為這段時間所有媒體都在談，這屆立院很可能推動修憲，讓他認真思考大家都只有討論18歲公民權，卻沒討論最重要的國家定位。

蔡易餘說，單純自己身為立委，希望對中華民國有幫助，所以提案，沒有和蔡英文總統討論。他知道兩岸職權與總統直接相關，但不覺得這件事情要和總統討論，現在整個國家在忙防疫，行政部門、總統都很辛苦，我的提案是一個立委對修憲、修法的自己的主張。

至於被問題獨派希望蔡英文總統在520就職演說不要提中華民國四個字。蔡易餘認為，蔡英文總統應該已經定調「中華民國台灣」，要完全不提中華民國，台灣還沒辦法現在就走到這一步，蔡總統應該也不會這麼做。「中華民國台灣」是目前所有人都可以接受的用詞，蔡英文總統連任還是要彙總民意，下一步看蔡總統的智慧領導台灣，但現在不能放棄最大公約數。

蔡易餘提案後，國台辦發言人馬曉光強硬回應，批評一段時間以來，一小撮台獨分裂分子誤判形勢，企圖在謀「獨」的道路上飆車，不斷試圖挑戰大陸的底線，是極其危險的。蔡易餘早上表示，國台辦跳腳讓他嚇一跳，不知道國台辦思考的邏輯是什麼，根據中華民國憲法文字架構是要中華民國統一中國，自己調整成不那麼敏感的字眼，「不是說我們就是要打你們、武統你們，你跳腳是很希望我們統一你們，還是很希望我們去解救你們14億苦難同胞，趕快跟我們講，我們來談談看」。他認為國台辦回應是膝反射，沒有把邏輯搞清楚。

蔡易餘解釋提出修法、修憲的想法，中華民國定位不應該侷限於「國家統一」前，換成「國家發展」更廣闊的名詞，充滿各種可能性，繼續保存現狀是一種，第二個種況也許哪一天中國跟台灣可以和平理性地坐下來談判，未必只談統一，邦聯是一種，歐盟也是另外一種，也不能排除很多台灣人主張獨立建國，這也是選項。在眾多選項考量中，憲法增修條文不能狹窄的說「因應國家統一前之需要」，所以他用「國家發展」來置換，尊重台灣在地2300萬人。

蔡易餘 中華民國 蔡英文

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