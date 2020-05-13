【重磅快評】一「卡」通？ 疫情趨緩後盡快重建隱私個資

記得上週三中飯吃什麼嗎？不記得！簡單，問健保卡。這卡片能記錄哪天、單或雙日買口罩，甚至顏色、大小，當然可能紀錄你上週三中飯吃什麼，不止牛肉麵，還附註小辣、大辣，甚至加幾杓酸菜都有紀錄。新冠疫情進出公共場所要經過體溫監測門，女士擔心監視器裡被看光光，其實光是健保卡就可看得差不多光了。

昨天，學界發起抗議倉促推動換發數位身份證的強硬闖關作為，認為政府推動換發數位身份證，不無剽竊民眾個資的意圖；即便不是如此粗糙，但誰敢保證主政者的私利意圖下，會強行竊用個資？不客氣的說，台灣的個資保護已屬低標，數位身份證的倉促推動，民眾只要稍微有個資保護概念，不可能同意政府胡作非為。

常態人們遇到危急，放鬆自己的防線是合理反應；二月底、三月初新冠疫情猛爆，常民能作的自我防衛除了熱鬧地方少去、自我隔離，剩下步數只有必須進公共場所時戴上口罩；可是，口罩到哪裡買啊？指揮中樞限制口罩流通，產、銷完全聽中央調度。對民眾而言，只要讓我排隊買得到口罩，加什麼限制、門檻都可以。

於是，健保卡堂而皇之的成為發售口罩的審核途徑，民眾不會去想健保卡裡有多少個資，沒想過自己的個資自己顧，以為政府是「公家」，不會搞下三爛的竊個資牟利的把戲，老百姓善良，但也無知；這回改成數位晶片卡更是強行通關，不談怎麼與社會溝通，反正幹了再說，迄今以限制性招標交中央印製廠作業，已完成晶片卡採購。

「一卡通、刷臉暢行」是響亮的廣告詞，政府保證公開透明，但不客氣的說，政府擅自取用人民個資的前科太多了。或許不是國家層級的大資料庫出問題，但各單位分管的資料每筆都是有價的；覺得奇怪這單位、商家怎麼有我的聯絡資料？很簡單，那是公開交易市場買來的。

儘管政府把個資、資安掛在嘴上，但迄今並無個資專責機構，不只個資洩漏是常事，就連政府機關也常遭駭洩漏大筆個資，庶民百姓搞不清的健保、戶政、財稅資料，政府清楚得很；這回推動煥發數位身份證，等於打一把萬能鑰匙交給國家，到時突然發現個資在市面流通，想補救已難了。