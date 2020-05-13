快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】一「卡」通？ 疫情趨緩後盡快重建隱私個資

聯合報 / 主筆室
除了報稅，你吃什麼、體溫幾度、買什麼、去那裡，光是健保卡就可以全部看光光。圖／萊爾富提供
除了報稅，你吃什麼、體溫幾度、買什麼、去那裡，光是健保卡就可以全部看光光。圖／萊爾富提供

記得上週三中飯吃什麼嗎？不記得！簡單，問健保卡。這卡片能記錄哪天、單或雙日買口罩，甚至顏色、大小，當然可能紀錄你上週三中飯吃什麼，不止牛肉麵，還附註小辣、大辣，甚至加幾杓酸菜都有紀錄。新冠疫情進出公共場所要經過體溫監測門，女士擔心監視器裡被看光光，其實光是健保卡就可看得差不多光了。

昨天，學界發起抗議倉促推動換發數位身份證的強硬闖關作為，認為政府推動換發數位身份證，不無剽竊民眾個資的意圖；即便不是如此粗糙，但誰敢保證主政者的私利意圖下，會強行竊用個資？不客氣的說，台灣的個資保護已屬低標，數位身份證的倉促推動，民眾只要稍微有個資保護概念，不可能同意政府胡作非為。

常態人們遇到危急，放鬆自己的防線是合理反應；二月底、三月初新冠疫情猛爆，常民能作的自我防衛除了熱鬧地方少去、自我隔離，剩下步數只有必須進公共場所時戴上口罩；可是，口罩到哪裡買啊？指揮中樞限制口罩流通，產、銷完全聽中央調度。對民眾而言，只要讓我排隊買得到口罩，加什麼限制、門檻都可以。

於是，健保卡堂而皇之的成為發售口罩的審核途徑，民眾不會去想健保卡裡有多少個資，沒想過自己的個資自己顧，以為政府是「公家」，不會搞下三爛的竊個資牟利的把戲，老百姓善良，但也無知；這回改成數位晶片卡更是強行通關，不談怎麼與社會溝通，反正幹了再說，迄今以限制性招標交中央印製廠作業，已完成晶片卡採購。

「一卡通、刷臉暢行」是響亮的廣告詞，政府保證公開透明，但不客氣的說，政府擅自取用人民個資的前科太多了。或許不是國家層級的大資料庫出問題，但各單位分管的資料每筆都是有價的；覺得奇怪這單位、商家怎麼有我的聯絡資料？很簡單，那是公開交易市場買來的。

儘管政府把個資、資安掛在嘴上，但迄今並無個資專責機構，不只個資洩漏是常事，就連政府機關也常遭駭洩漏大筆個資，庶民百姓搞不清的健保、戶政、財稅資料，政府清楚得很；這回推動煥發數位身份證，等於打一把萬能鑰匙交給國家，到時突然發現個資在市面流通，想補救已難了。

健保卡 口罩

延伸閱讀

白宮西廂下口罩令 庫許納和發言人成MIT用戶

疫情逼近 白宮官員戴上台灣捐贈口罩保安康

後防疫時代 民眾黨提案修法護個資

蔡英文：口罩壓痕 是醫護光榮印記

相關新聞

影／最後一次主持中常會！卓榮泰「長嘆」談最大遺憾

民進黨主席卓榮泰今天(13日)主持任內最後一次中常會，會前接受媒體訪問，他說這是一段美麗的回憶，也是有意義的句點。不過卓...

國民黨組改 黃復興升級退伍軍人委員會一級單位

國民黨改革委員會組改組今天在口角衝突中，最後仍通過中央黨部組織扁平化重大組改案共識，建議中央黨部未來從三級單位扁平化為二...

國民黨組改會議火爆 黃敬平粗口後揚言退出改革會

國民黨改革委員會組織改造組上午召開第五次會議，改革委員黃敬平對中常委直選案遭到一半委員杯葛不滿，全程直播會議內容，引來其...

江啟臣中常會首談罷韓：黨中央與韓不會被民進黨分化

距離罷免高雄市長韓國瑜的投票不到一個月，國民黨近日成立因應小組全力救韓。黨主席江啟臣今天首度在中常會談及此議題，他批評民...

提案找國家定位 蔡易餘：總統會覺得我真行

民進黨立委蔡易餘提出中華民國憲法增修條文前言修正草案、兩岸人民關係條例修正草案，刪除「國家統一」字眼，他上午接受廣播專訪時表示，提案是他個人主張，未與蔡英文總統討論，也不覺得需要與總統討論，現在整個國家都在忙防疫，但蔡總統一定會注意到他的提案，會覺得他「真行」（原音台語「真敖」）。

綠提案刪「國家統一」 國民黨黨中央：不當民進黨煞車皮

民進黨立委蔡易餘提案修改「兩岸人民關係條例」，刪除「國家統一」字眼引發爭議，國民黨立委討論擬在院會中逕付二讀。對此，國民黨中央表示，尊重黨團自主還有召委的排案權，並提醒民進黨已完全執政，別拿國民黨做為操作意識形態的煞車皮，應自己負起全責。

前瞻軌道規畫作業慢 預算執行率僅28.3%

立法院今審查前瞻特別預算後續四年經費，規畫增加4200億元的籌編。但立法院預算中心針對前瞻第一期特別預算做出評估報告，21項軌道建設規畫作業計畫中，預算執行率僅28.3%，更有11項執行率掛零。

藍逼綠攤牌 郁慕明：大陸不在乎國民黨

民進黨立委提案修改兩岸人民關係條例，刪除「國家統一」字眼引發爭議，國民黨立委討論擬在院會中逕付二讀，逼民進黨表態。對此，新黨榮譽主席郁慕明諷刺，大陸根本不在乎國民黨，國民黨已經翻不起來了；全國公務人員協會榮譽理事長李來希也說，國民黨隨之起舞，選票最後還是民進黨收割。

特別預算再增4200億 規模將達1.5兆

立法院今審查前瞻特別預算後續四年經費，規畫增加4200億元的籌編。蔡政府截至目前為止，特別預算舉債規模已達8772億餘元，若通過前瞻新一期特別預算，在不考量是否已還款的情況下，蔡政府目前已累積特別預算籌編有1兆5072億的規模。

兩岸條例刪「國家統一」 民眾黨：看民進黨玩真玩假

民進黨立委蔡易餘等人日前提案修改「兩岸人民關係條例」，要刪除「國家統一」等文字，國民黨團擬出手協助加速推動。民眾黨立院黨團則表態不反對修法，且還加碼建議其餘可修的法規也一併處理，要看民進黨玩真的、還是玩假的。

民調／部會首長滿意度 陳時中94%超越蘇貞昌

蔡政府520就職倒數七天，中華民意研究協會今針對「蔡英文政府執政四年各部會首長滿意度」進行民調。其中，衛福部長陳時中滿意度高達94%，是唯一超越行政院長蘇貞昌62%滿意度的部會首長。

國民黨兩岸路線 卡在民意、論述

國民黨的兩岸路線將來該何去何從，黨內改革委員會兩岸小組成員認為，國民黨與中國大陸的談判籌碼就是民意，無法取得台灣人民的信任，是最根本的問題。但也不能完全捨棄過去的兩岸路線，否則會失去既有的支持者，要如何取得民意支持和革新兩岸論述是未來必須努力突破的地方。

熱門新聞

傳顏清標肝臟數值異常要換肝住院 兒子將捐肝救父

圖表看疫情／白宮內部報告打臉川普 佛奇稱美死亡數可能高於統計

沒變過心！高雄這一區對韓國瑜最友善 逾5成選民力挺他

針對李來希批評王婉諭 韓國瑜：絕對不能容忍這種言論

【重磅快評】潘文忠拿官威挺招名威 果然發發驚人

顏清標二兒顏仁賢捐肝救父 小夫妻高顏值作風低調

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。