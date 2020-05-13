美報告：疫情期間WHO無視台灣 陸加大對台軍事壓力

美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）12日發布報告，指當疫情在全球蔓延，北京持續透過對聯合國組織的影響力排除台灣，世界衛生組織（WHO）也無視嘗試提供訊息與分享經驗的台灣，與此同時，中國大陸透過演習加大對台軍事壓力。

世界衛生大會（WHA）將在本月18日舉行，USCC發布報告探討中國大陸、台灣與世界衛生組織在疫情大流行期間的表現。

USCC指，台灣透過積極的對策，似乎已成功抑制新冠肺炎，直到12日，全台僅有440例確診、7名死亡病例。

當新冠肺炎年初在全球蔓延之際，北京對WHO施壓和發揮影響力，排除台灣，當台灣試圖進行訊息交流和經驗分享，也遭WHO的官員無視；北京更在全世界忙於對抗疫情時，動用軍機三度飛越海峽中線（2019年只有一次），解放軍部隊2月參與海空聯合演習，航母4月在台灣附近航行。

報告並指出，隨著病毒傳播，北京持續針對台灣剩餘的邦交國，威脅非洲的史瓦帝尼王國，要求其與台灣斷交。

報告指出，疫情蔓延全球185個國家，確診總數超過400萬例，且造成近29萬人死亡，這就是中國大陸對WHO的影響力，以及對國際社會所帶來的致命後果。

另外，美國聯邦參議員楊恩（Todd Young）12日透過推特表示，為有效打擊新冠病毒，美國需要來自中國大陸和WHO的訊息透明，「到目前為止，我們什麼都沒收到」，中國大陸還加大宣傳力道，阻礙全球紓困，他呼籲深入調查疫情真相。

楊恩指，相較落實訊息透明化，中國外交官正在做的是宣傳。

最早指控病毒是中國大陸武漢實驗室製造的參議員柯頓（Tom Cotton）引述華爾街日報報導指，中共正在武漢進行調查，將讓對「中國病毒（China Virus）」起源的研究變得更困難，他指這是一個罪惡的政體正在掩蓋某些事情。

聯邦眾議院外交委員會亞太小組首席議員游賀（Ted Yoho）、聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）和聯邦眾議院外交委員會均透過推特支持台灣參與WHO。