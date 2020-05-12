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暗諷綠委刪國家統一提案打假球 林為洲：那就我們來排
民進黨立委蔡易餘上周提案修改兩岸人民關係條例，刪除國家統一為最終目標精神文字，再引發爭議。但傳出民進黨團本會期無意排案審查，國民黨團總召林為洲晚間在個人臉書表示，「那就我們來排吧！我最討厭打假球。」
林為洲指出，民進黨委員提案刪除兩岸人民關係條例中，「國家統一前」字句，「其實我也滿認同的」；但表定5月31日會期都要結束了，內政委員會民進黨籍召委卻遲不排案審查，既然如此，那就國民黨籍召委來排審吧，「我最討厭打假球。」
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