呼籲修改財劃法 新北：否則地方還是窮

苗栗縣長徐耀昌向蔡英文總統喊話，希望520第二屆任期後好好落實政見，檢討不當、不公的財政收支劃分法。新北財政局長李泰興指出，中央應加速修改財政收支劃分法，經費應該釋出給地方，不然地方政府還是窮。

李泰興說，新北每天拿到的統籌分配款約400多億元，但新北每年光捷運建設就要自籌建設費約150億元，再加上社會福利費用約280億元，且新北65歲老年人口平均每年增加4到5萬人，再加上教育經費，就超過400億元。

李泰興表示，中央在2012年有承諾，給直轄市最低保障統籌分配款，是依人口數每人最少給1萬5887元，但目前每年只給新北約400億元，等於每年還少給204億元，但新北人口數持續上升，經費仍不夠。