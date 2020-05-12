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【重磅快評】潘文忠拿官威挺招名威 果然發發驚人

聯合報 / 主筆室
行政院長蘇貞昌組閣，潘文忠回鍋教育部長，在這次中原大學校園風波中，他再被質疑踐踏大學自主。圖／本報資料照片
行政院長蘇貞昌組閣，潘文忠回鍋教育部長，在這次中原大學校園風波中，他再被質疑踐踏大學自主。圖／本報資料照片

教育部潘文忠的官威並不常發，但不發則已，發發驚人；中原大學副教授招名威課堂上的言論引發道歉風波延燒，校方及招名威各執一詞，不過，潘文忠卻在綠委主持記者會後急如星火發表聲明挺招，還說要組專案小組赴中原大學調查；只是，部長發威之後，事件真相逐漸明朗，教育部也不知要如何替部長收尾了。

潘文忠兩度出任教育長，第一任最著名事蹟就是「卡管」，他藉教長的官威為政治服務，百般阻撓，就是不讓管中閔就任台大校長，因而掀起滔天巨浪，最後以請辭教長作收，民進黨也為此付出不小代價，而大學自主也在這波「卡管」行動中被摧毀殆盡，至今仍在療傷。

蘇貞昌敗選後組閣，潘文忠也回任教長，潘文忠仍未忘記官威好用，疫情發生後，他無視校園根本沒有足夠口罩供師生使用，為了順應中央疫情指揮中心不再延後開學的指令，無視家長們的擔心，他到處趕場視察校園，強調防疫視同作戰，要各校師生共體時艱，若未做好防疫工作造成破口，將追究相關行政及法律責任，撂狠話的勁兒一點也不輸蘇院長。

當然，潘部長不是只會耍官威撂狠話而已，他也有心思細膩的一面，當國內口罩生產數量慢慢增加之際，但顏色選擇畢竟有限，有媒體指有小男童怕被議論而拒戴粉紅色口罩，潘文忠刻意戴起粉紅色口罩，以行動表達「顏色沒有性別之分」，交通部長林佳龍起而響應，竟也得到總統蔡英文的肯定，潘出手精準，可見一斑；他在內閣改組之際再度出手，想必已受到高層關注。  

這次中原大學校園風波，究竟是校方為維護陸生而自我矮化，還是老師授課內容涉及歧視，潘文忠不待真相釐清，立即發聲明以「我是中華民國的教育部長，絕對支持我們的教授在任何地方說『我是中華民國的教授』」表態相挺，這話說得鏗鏘有力，還說要為此組成專案小組，要中原大學相關人員到教育部說明，專案小組也會赴中原大學調查，官威又不經意拿出來耍弄一番。 

只是，人有失手，馬有亂蹄，潘文忠揚言要調查中原大學之後，隨著逐字稿、影音一一公布，風向轉移，中原大學的態度轉趨強硬，表示要保留法律追訴權，潘文忠口中的專案小組到今天下班前還出不了教育部，潘文忠只問政治正確，毫不猶豫再次踩踏大學自主，上次台大，這次中原，個人經歷又多一筆難堪的記錄。

潘文忠 中原大學 教育部

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