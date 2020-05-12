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從加護到普通病房 黃偉哲：台南財政盼「早日出院」

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲表示台南財政現在已在「普通病房」，希望早日能出院。 本報資料照片
台南市長黃偉哲表示台南財政現在已在「普通病房」，希望早日能出院。 本報資料照片

苗栗縣政府2015年爆發財政危機，縣長徐耀昌開源節流，今天宣布融資調度平台完成階段性任務，同時他也認為財政劃分法不公平，建議蔡英文總統在第2任任期檢討。台南市長黃偉哲表示，苗栗縣的財政問題不單純在於財劃法，而是前任縣長將錢花光，負債拉高，又沒有幫縣府創造財源，才會造成財政困窘；財劃法問題也並非在六都，而是首都台北市擁有絕大多數的資源。

黃偉哲說，台南市財政在縣市合併時曾被行政院形容為「加護病房」，在前市長賴清德取消議員小型工程款補助等支出，以及前代理市長李孟諺和他的努力下，把自有財源提高、增加市府收入，又能兼顧建設，現在已變成「普通病房」，希望早日能出院。

台南市政府指出，去年度總決算出爐，歲入歲出賸餘39億5152萬4241元，這是從2015年起連續5年有歲入歲出賸餘。開源計畫包括清查市有土地進行公開標租售、市地重畫、區段徵收等開發案、積極清理欠稅、擴大稅基及稅源、定期檢討規費開徵項目及調整費率等。

節流計畫部分，包括加強預算執行、嚴格控制經費支出、管制組織員額、落實公務人員精簡、妥善運用民間資源、積極推動省電、省油、省水、省紙等計畫等。

財劃法 苗栗縣 黃偉哲

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