影／勞工紓困貸款申請滿五十萬人 龔明鑫：會加碼

十萬元的勞工紓困貸款，行政院原本規劃名額有五十萬人，因申請人數踴躍，政務委員龔明鑫今天明確表示會再加碼，目前勞動部已著手規劃增加名額，預計明天提出評估方案。

因應新冠肺炎的勞工紓困貸款，政府有條件放寬限制，只要有工作事實，免勞保也可申辦，最高貸款十萬元分三年攤還，前半年寬限期，勞動部補貼一年利息，年利率1.845%，全台灣共三十四家銀行參與貸款。