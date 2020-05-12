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影／勞工紓困貸款申請滿五十萬人 龔明鑫：會加碼
十萬元的勞工紓困貸款，行政院原本規劃名額有五十萬人，因申請人數踴躍，政務委員龔明鑫今天明確表示會再加碼，目前勞動部已著手規劃增加名額，預計明天提出評估方案。
因應新冠肺炎的勞工紓困貸款，政府有條件放寬限制，只要有工作事實，免勞保也可申辦，最高貸款十萬元分三年攤還，前半年寬限期，勞動部補貼一年利息，年利率1.845%，全台灣共三十四家銀行參與貸款。
至於提振經濟的振興券規劃，龔明鑫表示方向已經確定，現在在細節上做一些調整，若確定後會對外公布。
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