徐耀昌喊520後修財劃法 鄭文燦：我也贊成

苗栗縣長徐耀昌向蔡英文總統喊話，希望520第二屆任期後好好落實政見，檢討不當、不公的財政收支劃分法，桃園市長鄭文燦下午表示，自己贊成這樣的提議，「如何劃分的公平、合理，讓地方政府得到合理的財源很重要」，盼520後能好好檢討。

最晚升格直轄市的桃園市過去就多次向中央疾呼修訂財畫法，尤其近年桃園各項重大建設陸續啟動，財政負擔持續加重，但桃園市獲得的中央一般性補助款及統籌分配稅款，卻是六都中最少，市府曾多次向行政院主計總處反映爭取修正財政收支劃分法，由於修法沒有進展，市府以積極爭取中央計畫型、專案型與前瞻計畫等補助款因應。

針對徐耀昌向小英喊話，鄭文燦說，這幾年都有財政劃分的檢討，希望讓地方政府得到合理財政的挹注，自己也贊成這樣的提議，他曾多次公開表示，桃園在升格後，統籌分配稅款跟一般補助款是六都最少，差了第5名的台南市88億元，「5年下來差了將近500億元」，他認為如何劃分的公平、合理，讓地方政府得到合理的財源很重要。

鄭文燦認為，除了6都以外，其他16個縣市也有類似情況，自己是贊成在520之後，政府能夠針對財政的劃分好好討論。