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財劃法檢討 北市：除統籌款餅做大 也應納財政紀律指標
苗栗縣長徐耀昌認為財政畫分法不公平，建議蔡英文總統在第2任任期檢討。台北市政府副秘書長陳志銘表示，針對中央財政收支畫分法的修法建議，市長柯文哲認為，除將中央統籌分配稅款的餅做大，中央也應將「財政紀律」納指標入法。
陳志銘說，目前財劃法的四項指標，僅評估財政能力。包括營業稅額50%、人口數20%、土地面積20%、財政能力10%，但柯認為，目前公式僅這四項指標，應該也將「財政紀律」放進指標內。另外，儘管台北市每年統籌分配稅款有400多億元，看起來各縣市最高，但若加上一般性補助款，台北市僅是中等生，柯也認為，中央分配給台北市的錢，應該統籌分配款及一般性補助款兩者加起來看。
陳志銘提到，儘管台北市統籌分配款拿得多，但一般補助款相當少，但北市身為首都，許多外縣市民眾會到台北市讀書、就醫等，教育、醫療等支出也比其他縣市高，所以中央給予統籌分配款與一般補助款，也應考量各縣市的支出需求。
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