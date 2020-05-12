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【重磅快評】招名威踩的紅線 豈止是歧視而已

聯合報 / 主筆室
民進黨立委何志偉（右）昨幫中原大學生科系副教授招名威（中）開記者會，說他因為在課堂上說「武漢肺炎」和「中華民國」，遭到校方強迫道歉。圖／報系資料照片
民進黨立委何志偉（右）昨幫中原大學生科系副教授招名威（中）開記者會，說他因為在課堂上說「武漢肺炎」和「中華民國」，遭到校方強迫道歉。圖／報系資料照片

民進黨立委何志偉幫中原大學生物科技系副教授招名威開記者會，說他因為在課堂上說「武漢肺炎」和「中華民國」，遭到校方強迫道歉，而且還要他不能再提「中華民國」。一時間中原大學成為眾矢之的，連教育部潘文忠都來蹭熱度。不過隨著真相浮現，事實卻不是這麼一回事。招名威踩的紅線之多，令人嘆為觀止。

舉其大者，招明威在課堂上踩的紅線至少就有4個。第一個，是招名威在上課時提到大陸疫情，說到「所以武漢肺炎只死一萬多人，哼，怎麼可能？」但此話說的時間點是3月上旬，當時全世界公布的新冠肺炎疫情死亡人數大概只有四、五千人，招名威指控大陸防疫作假，卻連數字都用錯。而招名威還不時以「毒物專家」公開發表對疫情的看法，顯然在專業上，他也是大大的有問題，更別說有不實散布疫情的問題了。

第二個問題是散布種族歧視和仇恨。招名威在課堂上「群體攻擊」的對象，不只針對大陸人，更擴及各種族群。如他說「黑人喝酒會臉紅嗎？會曬傷嗎？」，說去餐廳「收垃圾收餐盤的都是中南美洲人」、「皮膚沒拿麼深，會留鬍子，矮矮的那種人」。甚至針對自己人，「好歹我們只比白種人低一階」。至於對大陸人的歧視、仇恨言論，更不勝枚舉。試問這種言論，見容於任何文明社會嗎？

第三個問題是霸凌。所謂的霸凌，是力量大的一方，藉由優勢力量欺凌弱小的一方。招名威授課的班上，僅有一名陸生。在描述大陸人「喝毒奶」等情狀時，招名威毫不避諱說「就是指你」；一來師生之間，老師是強勢者，學生是弱勢者；二來在人數上，台灣學生是強勢者，陸生是弱勢者，招名威藉這雙重優勢霸凌陸生，毫無疑問。

第四個問題是學術倫理。招名威的這些言論，幾乎都與授課內容無關。雖說教授授課未必一成不變照本宣科，但這些言論即使只是私下談論都未必適妥，更何況是在課堂上大發厥詞？而且綜觀陸生舉證，根本和他講不講「中華民國」無關，招名威卻據此大作文章，還拿來指控校方，所謂的學術倫理，在其心中顯然不值一文。

此案發生後，教育部長潘文忠還公開發文，說自己是「中華民國教育部長」，「支持我們的教授在任何地方說我是中華民國教授」、「學術交流是必要的，但不容許矮化國格」；潘文忠這些話說得沒錯，但對於招名威言論的其他四個更大的問題，潘文忠和教育部也要力挺嗎？是不是也應該出來說句公道話？

中原大學生物科技系副教授招名威在課堂上發言踩紅線，引發爭議。圖／報系資料照片
中原大學生物科技系副教授招名威在課堂上發言踩紅線，引發爭議。圖／報系資料照片

中華民國 潘文忠 教育部 陸生

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