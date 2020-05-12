獨／中華民國駐紐約經文處長 李光章接替徐儷文

中華民國外交部派駐紐約的主管處長即將更動；行政院5月7日已核定，駐紐約台北經濟文化辦事處處長徐儷文將調回台灣，接任外交部主任秘書，由現任主任秘書李光章調任紐約經文處長。

李光章接任主任秘書前，曾陸續任駐美代表處副代表、駐荷蘭代表與歐洲司長、副司長等職務。

現任紐約經文處長徐儷文自2016年1月到任前，曾在2012年至2015年底任駐丹麥代表，已外派七年；此前她曾任外交部國際組織司司長與亞太經濟合作會議(APEC)的資深官員。

連任中華民國總統的蔡英文5月20日即將再度宣誓就職，行政院長已確定由現任院長蘇貞昌續任，預料內閣僅小幅改組；由總統主導的外交人事變動，目前已大致確定外交部長吳釗燮留任，並由民進黨籍前立法委員蕭美琴接替高碩泰，擔任中華民國首位女性駐美代表。

外交部日前已宣布包括洛杉磯、舊金山與亞特蘭大等駐美國經文辦事處的館長異動；現任駐美副代表黃敏境調任駐洛杉磯辦事處長，駐舊金山處長由曾任駐波士頓辦事處長的賴銘琪接任；駐亞特蘭大辦事處長由北美司專門委員王翼龍接替年初已被調回外交部的劉經巖。