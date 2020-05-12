總裁批簽遭收歸國有 國民黨高等行政法院提行政訴訟

去年促轉會決議審定國民黨4286筆「總裁批簽」檔案屬政治檔案，要求國民黨移歸國發會檔案局，4月24日促轉會完成點收。國民黨今發出聲明表示，下午已委請律師至台北高等行政法院提行政訴訟，對蔡政府無理鴨霸嚴正抗議。

國民黨發表聲明如下，「總裁批簽」是黨已故總裁蔣中正自 1950年8月中央改造委員會成立至病逝前所批示的簽呈總稱，為政黨內部公文，促轉會卻以蔣當時兼具政府與執政黨最高領導人身分，粗暴將「總裁批簽」認定為政治檔案，並限時命令國民黨移歸為國家檔案，涉及以公權力侵犯、奪取人民團體文件。

對促轉會指稱，總裁批簽目錄「係國民黨主動通報予促轉會」，國民黨聲明中也批評，促轉會成立後，即發文特定政黨要求提供所謂政治檔案清冊，基於「惡法亦法」，於促轉會被動威逼之下只能配合辦理，何來所謂「主動通報」？

此外，促轉會去年審定「總裁批簽」4286筆為政治檔案，經國民黨向促轉會申請復查，仍要國民黨3月30日前原件移歸檔案局，否則將依促轉條例規定，開罰100萬元以上、500萬元以下罰鍰，聲省停止執行也遭台北高等行政法院駁回。

對促轉會稱相關史料未獲國民黨好的保管，國民黨聲明中強調，總裁批簽十年前與台大圖書館合作數位化，2013年即在黨史館閱覽室公開，閱覽室目前之所以無法維持每天開放，根源在黨部資產遭黨產會凍結，促轉會倒果為因、刻意扭曲。

國民黨表示，下午已委請律師對促轉會駁回復查決定提起行政訴訟，近日也將對法院駁回停止執行之裁定提出抗告。

國民黨批評，「總裁批簽」屬政黨內部公文，蔡英文政府執政後，除對國民黨財務上趕盡殺絕，更濫用公權力逼迫國民黨交出內部檔案，行徑無理鴨霸；過程中促轉會相關說詞全然罔顧是非、顛倒黑白，不負其自稱為「東廠」之名。