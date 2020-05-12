藍委指台兩個月捐帛琉逾兩億 外交部：援助帛琉是雙邊合作計畫

國民黨立委洪孟楷今天表示，我國政府捐助友邦帛琉超過8百萬美元，要求外交部說明用途；外交部今天回應，援助款項是我國和帛琉的雙邊合作計畫，用於基礎建設、教育民生或農漁發展等，和這次疫情無關，也不是消費券性質。

洪孟楷今天舉行記者會，表示有人向他辦公室反映，帛琉媒體「島嶼時報」報導，我帛琉大使館從3月18日開始，總共致贈帛琉官方八張振興補助支票（stimulus grant），每次金額從幾十萬美元到幾百萬美元，最高的一次是3月24日的321萬美元，八次總共約844萬美元，換算約為新台幣2億5千萬元。

外交部今天回應，8筆款項是來自我國2016年至2019年各年度與帛琉的雙邊合作計畫，用於基礎建設、教育民生或農漁發展等，和防疫沒有直接相關，也絕對沒有消費券的性質。

外交部回應，事實上，在洪孟楷所引用的帛國媒體報導中，在每則報導下都已經詳細說明款項所支應的計畫名稱與用途，例如各州道路工程、休閒公園設施、照明設備、醫院資訊系統、畜產水產計畫等。

外交部表示，帛國一向以Stimulus Grant稱呼我國的援助計畫，媒體報導也通常稱為stimulus check，但絕非洪孟楷在公開質詢時所說的消費券，外交部說洪孟楷把那些公開的合作計畫稱為發放消費券是明顯錯誤。

外交部表示，自從新冠肺炎疫情爆發以來，我國已積極依據友邦需求，提供防疫設備與物資，包括口罩、病毒檢測器、紅外線測溫儀、醫療呼吸器等，獲得各友邦的肯定與感謝，而我國與友邦合作計畫，和澳洲、日本等援助國做法相同，一向本著透明、公開、有助友邦國計民生的原則進行，未來也將持續關切友邦的發展，與友邦政府密切進行雙邊合作計畫。