藍委指我國兩個月捐帛琉超過兩億元 要外交部說明用途

國民黨立委洪孟楷今天表示，他昨天在外交及國防委員會上提出質疑的政府捐贈給友邦帛琉的八張總額超過新台幣兩億元的「振興支票」（stimulus grant），外交部後來私底下告訴他的確有分八次以支票贈與帛琉，但並未告訴他那些錢用在哪裡；洪孟楷說，外交部花全民的納稅錢做外交工作，要說清楚這筆費用到底花在哪裡。

洪孟楷今天舉行記者會，表示有人向他辦公室反映，帛琉媒體「島嶼時報」報導，我帛琉大使館從3月18日開始，總共致贈帛琉官方八張振興補助支票，每次金額從幾十萬美元到幾百萬美元，最高的一次是3月24日的321萬美元，八次總共約844萬美元，換算約為新台幣2億5千萬元。

洪孟楷說，他昨天提出質詢後，外交部的人私底下和他說有這件事，而他今天舉行記者會邀請外交部相關人員出席，但外交部回覆不會派人，但會私底下和他解釋，但洪孟楷追問要解釋什麼，對方也說不清楚，「難道外交人員在國外做什麼，外交部都不知道嗎？」

洪孟楷說，他不是要刁難，而是大家有知的權利，預算當用則用，當省則省，她希望外交部好好說明這筆經費的用途。