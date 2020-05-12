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徐耀昌喊話520後修財畫法 高市府：確應「還稅於地方」
苗栗縣長徐耀昌向蔡英文喊話，希望520後，好好落實政見，檢討不當、不公的財政收支畫分法。高雄市政府也呼籲中央將給地方40%的營業稅，提高至50%，「還稅於地方」。
高雄市財政局長李樑堅說，贊成修改不公平的財畫法，高雄市希望中央能將給地方40%的營業稅，提高至50%，把餅放大，讓各縣市都能雨露均霑。
李樑堅說，過去省政府時代，就是給地方50%營業稅，且企業都是地方在服務，但營業稅率多給中央，常常中央很多政策，也是要地方政府買單，確實應該要「還稅於地方」。
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