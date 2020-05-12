移工職災高！監院糾正勞動部未掌握情況

根據勞動部統計，近年製造業移工的「職災失能千人率」幾乎是本國勞工的兩倍。監察院今向勞動部提出糾正，認為勞動部不但未能對移工職災提出有效措施，也未能掌握實際情形，應檢討改進。監委王美玉直言，我國中小企業對移工差別待遇，勞動部沒有解決辦法，更沒有主動掌握資訊，形同移工須自力救濟。

苗栗縣竹南科學園區鼎元光電科技公司去年發生一名29歲菲律賓籍女移工，工作時不慎打翻有「化骨水」之稱的氫氟酸強酸溶液，噴濺到雙腿上，造成皮膚大面積灼傷，緊急送往台北榮總急救，最後仍傷重不治。

王美玉指出，當時不但移工防護衣只穿上半身，第一時間應以葡萄糖酸鈣凝膠中和，但在場移工皆沒有接受相關訓練，以至於釀成遺憾。王美玉認為，主管單位認為移工多從事危險工作，以至於職災機率高於本國勞工，忽略移工因語言隔閡，及企業主未能給予充足訓練，造成資訊不對等的問題。

監察委員王幼玲、王美玉並指出，監察院到近2年內曾向勞動部勞工保險局請領移工職災失能或死亡給付之6家事業單位進行查察，發現有2家事業單位於發生職災時，未依法通報勞動檢查機構，另2家事業單位則是發生職災未達1死、3傷或1住院的通報要件，未強制要求通報，可見業界實有移工職災發生，卻因為企業主拒絕，或者移工害怕失去工作等，有未通報的情況。

監委批評，雖然勞動部表示，會掌握相關情況，已與勞保職災給付勾稽，但僅限職災死亡案例，對於存有危險因子已發生勞工職災失能的廠場，未進行勞動檢查，瞭解災害原因，也未能納入輔導，督促協助事業單位適時改善，卻期待受災勞工可以主動申訴，尋求救濟，顯有消極、怠慢職責之處。

王幼玲、王美玉指出，曾履勘1家曾發生移工職災的食品工廠，發現勞動檢查機構曾多次實施檢查並令限期改善，並因在半年內發生2起職災案件，被勞動部選列為高風險事業單位，實施專案輔導，但現勘時仍發現存有重大潛在危險，足見輔導建議、追蹤改善未盡落實。

監察委員也表示，移工背負沉重經濟負擔來臺工作，不幸遭遇職災受傷，擔心被遣返回國而不敢就醫，或仍在傷病醫療或賠償爭議期間，遭部分不肖仲介與雇主強制遣回母國的案件，時有所聞。勞動部對此無相關統計數據，僅表示已有解約驗證、1955專線、機場服務站等可協助把關。為完善機制，勞動部實應主動統計調查，瞭解移工職災失能後之處境，確保移工可以獲得相關法令規範的保障。

針對監察院糾正勞動部未能針對減低移工職災提出具體有效的措施等情事，勞動部職安署表示，已持續督促各勞動檢查機構對經常僱用移工的製造業落實安全衛生檢查，並針對調查報告所提意見，積極檢討改善。

職安署進一步說明，除將針對經常僱用移工的高風險事業單位，加強各項監督檢查，並主動勾稽勞工保險職業傷病資料庫及消防救災通報系統等資訊，即時掌握移工職業災害事故，完整實施職災調查，也會陸續以移工母語辦理相關防災宣導、教育訓練，同時推動工作環境輔導改善計畫，運用專業輔導團隊實施臨場輔導，督促雇主落實安全衛生設施改善，有效預防移工職災發生。