中藥納新冠肺炎治療指引？ 張上淳：暫無足夠科學證據

台灣研究團隊沿用SARS治療經驗，找出新冠肺炎獨門中藥配方，初步研究可在8到10天內清除體內新冠肺炎病毒，衛生福利部中醫藥司、國家中醫藥研究所就著手擬定中西醫合併治療新冠肺炎指引。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前新冠肺炎沒有標準治療方式，因此，是否將可能有效的治療方式納入新冠肺炎治療指引，都是由專家小組根據能搜集到的科學證據審核，針對中西醫合作的新冠肺炎療法，目前沒有足夠科學證據可以說明。

張上淳表示，台灣確定有中西醫合作的新冠肺炎療法，只要在主治醫師充分告知說明之下，就可以採行中西醫合併療程、評估可能有效的方式。任何對病人有幫助的方法專家小組都很歡迎、會討論評估是否放入指引。「專家小組會初步篩選有科學證據的療法優先放入。」

被視為新冠肺炎希望之藥的「瑞德西韋」張上淳強調，沒有放入治療指引，僅是進入臨床試驗中，台灣加入瑞德西韋臨床試驗的個案確實不多，「但這是多國多中心的臨床試驗，因為有多國上百個案的資料，美國許可瑞德西韋使用。」