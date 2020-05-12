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紐澳共同防疫圈涵蓋台灣？外交部：密切關注相關進展
傳出澳洲和紐西蘭要共同推動「跨塔斯曼（澳紐）疫情安全旅遊區」（trans-Tasman COVID-safe travel zone），紐國外長彼得斯（Winston Peters）表示若防疫圈擴大，可研議涵蓋台灣；外交部今天表示，將密切關注相關進展，也要求我駐澳洲及紐西蘭代表處和駐在國政府聯繫，進一步了解細節以利後續評估。
外交部發言人歐江安今天表示，根據外交部掌握的資訊，澳、紐兩國須先就防疫措施達成一致性標準，疫情掌控程度相當，在確保兩國人民健康無虞後，才有可能實現該安全旅遊區。
歐江安說，外交部將密切關注相關進展，並已要求我駐澳洲及紐西蘭代表處就相關政策聯繫澳、紐兩國政府，進一步瞭解相關規畫與推動細節，以利後續評估。
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