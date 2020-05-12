聽新聞
test
0:00 / 0:00
外交部：不承認、不接受、持續抗議中國和WHO的備忘錄
世界衛生大會（WHA）將舉行，我國至今沒有收到邀請函，外交部長吳釗燮昨天表示，大家都知道中國大陸和世界衛生組織（WHO）有秘密備忘錄；外交部今天表示，我方絕不承認、從不接受、持續嚴正抗議中國大陸2005年私下與WHO就台灣參與案簽訂秘密備忘錄。
外交部發言人歐江安今天表示，中國大陸與WHO於2005年所簽署的秘密備忘錄（MOU）並未公開，不過根據了解，該MOU規定台灣的醫療公衛專家如果要參加WHO所舉辦的技術會議及活動，必須要在會議五周前向WHO提出申請，並轉中國大陸衛生部審核，同時必須以個人的身分出席，層級要在處長以下，而且會議資料一律要註明是來自中國台灣（Taiwan, China）的專家。
歐江安說，我方從未接受中方與WHO的秘密MOU，並已表達嚴正抗議，考量該備忘錄是中國自行與WHO秘密簽署的備忘錄，我方並未參與該備忘錄的磋商與簽訂，因此該備忘錄對我國不具任何拘束力，我國政府曾多次公開表達我絕不承認、不接受、不執行該MOU的嚴正立場。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言