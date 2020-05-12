外交部：不承認、不接受、持續抗議中國和WHO的備忘錄

世界衛生大會（WHA）將舉行，我國至今沒有收到邀請函，外交部長吳釗燮昨天表示，大家都知道中國大陸和世界衛生組織（WHO）有秘密備忘錄；外交部今天表示，我方絕不承認、從不接受、持續嚴正抗議中國大陸2005年私下與WHO就台灣參與案簽訂秘密備忘錄。

外交部發言人歐江安今天表示，中國大陸與WHO於2005年所簽署的秘密備忘錄（MOU）並未公開，不過根據了解，該MOU規定台灣的醫療公衛專家如果要參加WHO所舉辦的技術會議及活動，必須要在會議五周前向WHO提出申請，並轉中國大陸衛生部審核，同時必須以個人的身分出席，層級要在處長以下，而且會議資料一律要註明是來自中國台灣（Taiwan, China）的專家。

歐江安說，我方從未接受中方與WHO的秘密MOU，並已表達嚴正抗議，考量該備忘錄是中國自行與WHO秘密簽署的備忘錄，我方並未參與該備忘錄的磋商與簽訂，因此該備忘錄對我國不具任何拘束力，我國政府曾多次公開表達我絕不承認、不接受、不執行該MOU的嚴正立場。