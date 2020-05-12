【即時短評】「中華民國」不是歧視發言的遮羞布

2015年，台灣旅韓藝人周子瑜因在節目中拿中華民國國旗，被指控是台獨，被迫不得不拍影片公開致歉。當時正值2016總統大選，雖不能說事件扭轉了選情，但九二共識的破功，無疑提高民進黨的支持度，奠定了「台灣價值」的基礎。

在此之後，台灣國族認同的激情，從早期的「台灣之光」，自視為國際弱勢，力求被世界看見的論述，逐漸轉變為被打壓欺負的「受害者」形象。而對於國內同情、擁戴、支持的渴望，作為中華民國台灣捍衛者，甚至犧牲者的「殊榮」，不但讓所有政黨都在尋找下一個周子瑜，亦有投機份子心心念念想成為周子瑜。

但周子瑜是名副其實的受害者，在兩岸複雜情勢中被無辜波及，台灣民眾當下被激發的義憤填膺亦是真實的。但爾後案例，縱然貌似相同，卻延伸許多虛假的意味。

如波特王事件，乃至於近日發生的招名威道歉事件。招名威自行塑造成被校方強迫對陸生道歉的「中華民國教授」。但後來逐字稿現身，才發現原先陸生寫信抗議，以至於他必須向學生致歉的內容，根本與中華民國無關：

「我相信大家以前有聽過一件食安問題三聚氰胺，毒奶粉，在座的可能吃得很少，可能透過攝影機的，對的另外一個的一些同學他們可能吃的比較多一點，對岸，你知道嗎，就是在講你們...」

「所以你覺得武漢肺炎，只死一萬多人，對就是在講你們...」

「你知道前幾年東北黑龍江。黑龍江東北鼠疫，就發生老鼠瘟疫，發生的原因是當地人喜歡吃土撥鼠，我不曉得什麼情況，這麼喜歡吃野味，吃土撥鼠，吃蝙蝠，吃猴子！有人看過嗎？我看過，我差點崩潰。」

上述內容，如果被指稱的當事人，或者族群共同體聽到不生氣，但真的是脾氣好。然而，在道歉中，招名威巧妙的將個人失言與「中華民國」做連結，把道德上的缺失打造成兩岸對立的問題，形塑自己是新的「周子瑜」。這不是無辜，近似「奸詐」。

然而民進黨見獵心喜，以為找到另一個周子瑜，甚至到現在逐字稿曝光，仍把此事件視為國家認同問題，對真相噤聲。

無論民進黨是不願認錯，還是看不清事實，招名威不是，也不會成為周子瑜，中華民國再不堪，也不是招名威的遮羞布。