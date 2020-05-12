譚德塞無權邀台出席WHA？ 外交部：之前都是幹事長邀請

世界衛生組織（WHO）11日回應，世衛幹事長譚德塞對於台灣參與世界衛生大會（WHA）無權發出邀請；外交部發言人歐江安今天表示，外交部查過WHO議事規則，獲得出席方式包括幹事長邀請，之前台灣能以觀察員身分出席就是因為幹事長邀請，外交部呼籲譚德塞和世衛秘書處不該屈從於個別會員國無理的施壓。

目前已有13個友邦提案邀請台灣參加WHA，WHO11日回應，譚德塞無權發出邀請，只有會員國才能做出最後決定，強調台灣過去以「中華台北」名義受邀，是因為有政治共識。

歐江安在例行記者會上表示，提案的13個友邦分別為尼加拉瓜、聖露西亞、史瓦帝尼、馬紹爾群島、貝里斯、海地、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、諾魯、吐瓦魯、巴拉圭、宏都拉斯及瓜地馬拉，其他友邦目前仍在辦理中，因為WHA今年改採視訊會議，不召開總務委員會，後續友我提案處理方式，還待相關方洽商確定，外交部會再做完整說明。

15個友邦中，目前還沒完成提案的友邦是聖文森和梵蒂岡，歐江安說，聖文森的提案目前處理中，而梵蒂岡則是「用自己的方式表達支持」。

歐江安說，外交部查詢WHO議事規則跟過去慣例，獲得出席方式有兩個，一個是大會通過決議，另一個是幹事長邀請，連美國國務卿龐培歐日前都公開說，世衛幹事長具有邀請以觀察員身分出席的行政裁量權，例如2009年至2016年，我國就是因為受到幹事長邀請才能以觀察員身分出席。

歐江安說，呼籲世衛幹事長秉持中立專業原則，正視兩岸互不隸屬的事實，恢復邀請台灣以觀察員身分出席WHA，「譚德塞和世衛秘書處不該屈從於個別會員國無理的施壓」。