陳菊任監察院長？孫大千5問總統蔡英文

「蔡蘇體制」啟動五二○後人事布局，據了解，總統府秘書長陳菊將出任下屆監察院長，立法院前院長蘇嘉全可望接任總統府秘書長；府院在考量派系平衡下，既安排蘇嘉全，也讓陳菊拚台灣人權、帶領監察院轉型。

對此，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，請問蔡英文總統，當陳菊成為監察院長的那一天，下列五項陳菊在擔任高雄市長時的重大爭議案件會不會就查不下去了？

第一，慶富案的貸款過程當中，究竟有沒有官員內神通外鬼？

第二，高雄氣爆案的善款使用爭議，前朝市府官員是否應該負起行政責任？

第三，馬路上的5000個天坑，究竟是否涉及包商偷工減料以及官員包庇放水？

第四，過去10年來的清汙預算究竟用到哪裡去了？怎麼可能會留下一大堆幾乎完全阻塞不通的排水箱涵？

第五，趙嘉寶為什麼可以長期逍遙法外趴趴走，高雄市政府內部是否有官員包庇掩護呢？