5年監護期間 綠委提案修法 最高延長至14年

鐵路警察李承翰殉職案，兇嫌鄭男因思覺失調雖獲判無罪，但仍被判施以最高監護期間5年，但5年是否足以矯治並消弭再犯或危害公共安全風險？民進黨立委今舉行記者會，將修法延長監護處分，最高可達14年。

民進黨立委周春米、吳玉琴、許智傑等今舉行記者會，公布修法提案，並於現場簽署，將修正刑法，針對刑法第87條第三項的5年監護處分期間，認為有延長必要者，得由法院許可延長，延長期間每次為三年，最多可以延長三次。換言之，監護處分期間最多可達14年。

周春米表示，原規定最高施以5年的監護期間，的確會有時間過短，無法消滅再犯風險的疑慮，因此提案修法，希望可以透過更長期、完整的監護與治療，讓受監護人更有機會復歸社會。

吳玉琴則表示，現在社區關懷訪視員與需要關懷訪視的患者比例是1：405，衛福部希望可以先朝1：80的比例邁進，但除了增加關訪員人數，也應該要減少他們的負擔。如果有受監護人在未完成治療時，就因為監護時限已到而離開醫療院所，恐增加關訪員的負擔。為強化社會安全網機制，讓人力資源可做有效運用，對於受監護處分者，應該經由醫師專業鑑定、評估後，才能復歸社會，而不是時限一到，就讓他回到社會。

周春米補充，延長監護期間也不是法院單方面決定，草案第四項增訂，在監護處分期間每年應施以鑑定、評估，鑑定的結果，將作為法院是否延長或是免除監護處分的參考，補起現行的法律漏洞。除了刑法修正外，刑事訴訟法也配合提案修法，增訂必要時法院可以在判刑確定前，先請檢察官執行監護處分。

周春米呼籲，雖然憾事已經發生，但還是希望各界能夠痛定思痛，一起把漏洞補上，讓法制更加完整。此次提案修法「就是個敲門磚」，希望各界也一起為監護制度的不足尋找解方。