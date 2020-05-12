快訊

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

與世衛簽備忘錄限制台灣參與 中國：這不是秘密

5年監護期間 綠委提案修法 最高延長至14年

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

鐵路警察李承翰殉職案，兇嫌鄭男因思覺失調雖獲判無罪，但仍被判施以最高監護期間5年，但5年是否足以矯治並消弭再犯或危害公共安全風險？民進黨立委今舉行記者會，將修法延長監護處分，最高可達14年。

民進黨立委周春米、吳玉琴、許智傑等今舉行記者會，公布修法提案，並於現場簽署，將修正刑法，針對刑法第87條第三項的5年監護處分期間，認為有延長必要者，得由法院許可延長，延長期間每次為三年，最多可以延長三次。換言之，監護處分期間最多可達14年。

周春米表示，原規定最高施以5年的監護期間，的確會有時間過短，無法消滅再犯風險的疑慮，因此提案修法，希望可以透過更長期、完整的監護與治療，讓受監護人更有機會復歸社會。

吳玉琴則表示，現在社區關懷訪視員與需要關懷訪視的患者比例是1：405，衛福部希望可以先朝1：80的比例邁進，但除了增加關訪員人數，也應該要減少他們的負擔。如果有受監護人在未完成治療時，就因為監護時限已到而離開醫療院所，恐增加關訪員的負擔。為強化社會安全網機制，讓人力資源可做有效運用，對於受監護處分者，應該經由醫師專業鑑定、評估後，才能復歸社會，而不是時限一到，就讓他回到社會。

周春米補充，延長監護期間也不是法院單方面決定，草案第四項增訂，在監護處分期間每年應施以鑑定、評估，鑑定的結果，將作為法院是否延長或是免除監護處分的參考，補起現行的法律漏洞。除了刑法修正外，刑事訴訟法也配合提案修法，增訂必要時法院可以在判刑確定前，先請檢察官執行監護處分。

周春米呼籲，雖然憾事已經發生，但還是希望各界能夠痛定思痛，一起把漏洞補上，讓法制更加完整。此次提案修法「就是個敲門磚」，希望各界也一起為監護制度的不足尋找解方。

民進黨 記者會 警察

延伸閱讀

老人福利法修法三讀 機構虐死老人最高罰100萬元

楊翠：5月底完成促轉會2年總結報告

勞工陳情：請領紓困補貼 欠債竟被凍結

看到吃不到！弱勢勞工欠卡債 獲紓困卻馬上被銀行凍結

相關新聞

暗諷綠委刪國家統一提案打假球 林為洲：那就我們來排

民進黨立委蔡易餘上周提案修改兩岸人民關係條例，刪除國家統一為最終目標精神文字，再引發爭議。但傳出民進黨團本會期無意排案審...

總統就職套幣線上銷量差 專家提兩原因

央行發行的第15任總統就職紀念套幣，經過6天網路申購，至今（12）日中午截止時，金幣僅賣出網路配額的不到一半，銀幣只賣出...

與世衛簽備忘錄限制台灣參與 中國：這不是秘密

針對中國和世界衛生組織（WHO）簽訂有關限制台灣參與的秘密備忘錄（MOU），中國外交部發言人趙立堅今天說，「這不是什麼秘...

呼籲修改財劃法 新北：否則地方還是窮

苗栗縣長徐耀昌向蔡英文總統喊話，希望520第二屆任期後好好落實政見，檢討不當、不公的財政收支劃分法。新北財政局長李泰興指...

財劃法「公平下的不公平」 張麗善：應「因地制宜」

雲林縣政府債務管理績效由107年度72.1分增加至90.1分，有如此大幅的進步，雲林縣長張麗善表示，她主政之後便要求各局...

【重磅快評】潘文忠拿官威挺招名威 果然發發驚人

教育部長潘文忠的官威並不常發，但不發則已，發發驚人；中原大學副教授招名威課堂上的言論引發道歉風波延燒，校方及招名威各執一...

從加護到普通病房 黃偉哲：台南財政盼「早日出院」

苗栗縣政府2015年爆發財政危機，縣長徐耀昌開源節流，今天宣布融資調度平台完成階段性任務，同時他也認為財政劃分法不公平，...

影／勞工紓困貸款申請滿五十萬人 龔明鑫：會加碼

十萬元的勞工紓困貸款，行政院原本規劃名額有五十萬人，因申請人數踴躍，政務委員龔明鑫今天明確表示會再加碼，目前勞動部已著手...

徐耀昌喊520後修財劃法 鄭文燦：我也贊成

苗栗縣長徐耀昌向蔡英文總統喊話，希望520第二屆任期後好好落實政見，檢討不當、不公的財政收支劃分法，桃園市長鄭文燦下午表...

財劃法檢討 北市：除統籌款餅做大 也應納財政紀律指標

苗栗縣長徐耀昌認為財政畫分法不公平，建議蔡英文總統在第2任任期檢討。台北市政府副秘書長陳志銘表示，針對中央財政收支畫分法...

黃秋生有意入籍台灣 林榮基：鼓勵港人移民來台

香港男星黃秋生12日在臉書回應網友時說，準備入籍台灣。同樣來自香港的銅鑼灣書店店主林榮基指出，台灣環境民主自由，黃秋生一...

【重磅快評】招名威踩的紅線 豈止是歧視而已

民進黨立委何志偉幫中原大學生物科技系副教授招名威開記者會，說他因為在課堂上說「武漢肺炎」和「中華民國」，遭到校方強迫道歉...

熱門新聞

13國提案邀請台灣參加WHA 世衛：譚德塞無權邀台灣參與

圖表看疫情／普亭發言人中鏢住院治療 南韓娛樂場所遭下「聚集禁令」

慘！馬國百貨封館防疫近兩個月 皮件皮鞋全發霉

石斑風光不再…ECFA若終止 兩岸關係畫句點？

影／防疫五月天脫口罩！今無新增病例 本土零確診滿月

黃秋生曝來台隔離14天 指揮中心考慮開放對港經貿往來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。