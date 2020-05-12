王世堅：蔡英文也應將「華獨」納台灣共同方向

蔡英文總統下周三520就職，有獨派人士建議蔡總統今年就職演說，應該不要提「中華民國」。民進黨議員王世堅今天接受黃暐瀚廣播專訪認為，除非台灣正式走向法理台獨，否則不需要在這小細節，去向中國挑釁。

王世堅說，他認為蔡總統應該要去結合更多支持捍衛中華民國四個字的，只要認同台灣主權獨立，也將「華獨」納入台灣共同的方向。

王世堅表示，以蔡總統的個性，會小心翼翼處理兩岸、外交、國防事務，都在兌現對全民的承諾「維持現狀」。尤其捍衛台灣民主自由這得來不易的成果，蔡總統不需要在總統就職演說上，針對「中華民國」這個名詞去做文章，沒有必要。

王世堅說，蔡總統的任務使命，就是要讓國家的支持度更團結，蔡英文這方面的體悟比一般人更深，他認為，蔡英文總統不會在這方面，去做不必要的論述挑釁。

另外，對於中共若片面中止ECFA，對台灣的影響？王世堅說，經濟貿易往來是互相，中共如果不需要台灣的技術、資金，也不會與我們合作這麼久。中共長期有一點不對，就是將兩岸的貿易往來講成是單方面的施捨、讓利，其實中共沒有這麼強，中共自己也有體認，這只是中共領導人們必須去做的，用政治口水去霸凌我們。