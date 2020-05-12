轟政府沒出息 王世堅：陳時中防疫95分 蘇貞昌紓困59分

擴大紓困金發放惹民怨，更讓雙北頻槓中央。民進黨議員王世堅今天接受媒體人黃暐瀚廣播專訪提到，「陳時中防疫95分，但蘇貞昌紓困59分。」王世堅說，蘇貞昌領導的官僚體系無法體認蔡英文總統宣示的保護民眾紓困發現金。

王世堅說，站在公平立場，紓困應該排富普發現金，因為政府應該是要帶人民做更多的事，而不是要對賣玉蘭花、舉牌工計較這1萬元，就是政府沒出息，省去繁文縟節，寧可錯發，也不要漏發。

王世堅說，他認為紓困應「排富、普發現金」。因為疫情，現在底層民眾比先前生活更辛苦、也沒有工作。所以他認為紓困應針對中低收入民眾普發現金，針對年收入120萬元以上者排富，排富之後，就將錢直接發給民眾，不應該還要讓人民來申請。

王世堅說，如果照蘇貞昌的紓困做法，本是好意，但卻要許多底層民眾，例如賣玉蘭花、舉牌工、KTV外賣香腸、水果、臨時工等，要去填一堆文字資料，這些人根本沒有能力填。

王說，既然政府知道這些人困難，就應該省去繁文縟節，只要排富掉年收超過120萬元的人，應該有1500萬位民眾可以接受補助，一個人一個月普發一萬元現金，也只要1千500億元，就算發3個月，也只要4千500億元。相較於政府的1兆500億紓困振興預算，並不算多，政府若連救急都救不好，怎麼能就窮？

王世堅認為，這波紓困應該連中級收入的民眾，也應有紓困補助，因這些人雖還有薪水，但還是要養小孩、繳學費、買奶粉等。王說，難道政府要避免開賓士、有2億地產的民眾拿紓困金，就要花政府、人民這樣大陣仗審查，只是為了查極少數人是否占便宜？甚至政府也不應該怪重複領的人，這是當初政府規則。

王世堅提到，政府的文官體系不相信人民沒有錢，但銀行體系相信人民沒有錢，所以不願意借錢，政府要查人民是不是窮，問銀行就知道，結果紓困的人民被夾在中間。王說，許多紓困政策都是只聞樓梯響，不見人下來，政府要給大家補助，大家早就等不及了。